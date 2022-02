Riassunto: Marc DeBevoise entra a far parte di Brightcove in qualità di Chief Executive Officer

Il dirigente esperto di tecnologia e media guiderà la prossima fase della crescita dell’importante fornitore di soluzioni video

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove Inc. (Nasdaq: BCOV), la piattaforma intelligente leader nello streaming, la monetizzazione e le comunicazioni, ha scelto come nuovo Chief Executive Officer e consigliere di amministrazione il signor Marc DeBevoise, che assumerà l’incarico a partire dal 28 marzo 2022. Il veterano dirigente d’azienda esperto di media e tecnologia succede a Jeff Ray, che si ritira dal suo ruolo di CEO e consigliere di amministrazione.

DeBevoise porta in Brightcove un’esperienza più che ventennale in ambito tecnologico, dei media, del modello ‘direct to consumer’ e dello streaming. In precedenza ha ricoperto i ruoli di Chief Digital Officer presso ViacomCBS, di CEO e presidente presso CBS Interactive e di dirigente in Starz e NBCUniversal.

