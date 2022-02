Riassunto: Lenovo Group: Risultati del terzo trimestre 2021/22

Lenovo registra un trimestre da record grazie a una crescita redditizia sostenibile costantemente favorita dalla strategia aziendale e da investimenti in innovazione

HONG KONG–(BUSINESS WIRE)–Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ha annunciato oggi risultati trimestrali da record per il Gruppo, con massimi storici in termini di profitto e ricavi e il raggiungimento di quota 20 miliardi di dollari per il trimestre in questione a livello di Gruppo. L’attenzione della società all’innovazione e alla redditività, supportata dall’eccellenza operativa, ha contribuito a superare le più ampie sfide del settore riguardanti l’approvvigionamento, consentendo una rapida crescita e la redditività di tutte le principali aree e i gruppi di attività.

Le prestazioni di Lenovo hanno fatto registrare miglioramenti significativi su base annua.

