Riassunto: Le Olimpiadi invernali del 2022 vincono l’oro in termini di visualizzazioni in streaming e di engagement sui social media

I nuovi dati di Conviva mostrano un picco di streaming del 349% per il giorno della cerimonia di apertura del 2022; il Team USA guida il mondo sui social

FOSTER CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Niente di meglio della Cerimonia di Apertura per dare visibilità alle Olimpiadi sulla scena mondiale e quest’anno milioni di persone hanno visualizzato l’evento in streaming, contribuendo ad un aumento del 349% del numero di spettatori in streaming rispetto al giorno della Cerimonia di Apertura del 2018; è quanto emerge dai nuovi dati di Conviva, la piattaforma di misurazione continua per i media in streaming. Il 71% degli spettatori in streaming è stato catturato durante le due ore centrali della cerimonia, in gran parte a causa della brevità dell’evento di quest’anno.





“Le Olimpiadi invernali del 2022 è l’evento ideale da visualizzare in streaming sia il giorno dell’evento sia nelle settimane successive, poiché le persone possono sintonizzarsi quando è più comodo per loro” ha dichiarato Keith Zubchevich, Presidente e CEO di Conviva.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Paula Mantle



pr@conviva.com