Riassunto: Il nuovo film di Ariel India, da #SeeEqual a #ShareTheLoad diventa virale

Se gli uomini possono condividere gli oneri (ShareTheLoad) con altri uomini, perché mai non con le loro mogli?

MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–Ariel ha lanciato un nuovo film, #SeeEqual, che solleva una domanda pertinente: “se gli uomini possono condividere equamente gli oneri con altri uomini, perché mai non con le loro mogli?”. Il film dà seguito al pluripremiato movimento di Ariel #ShareTheLoad che sostiene la parità di genere in seno ai nuclei famigliari dal 2015.





Durante l’isolamento milioni di uomini indiani si sono dedicati alle faccende domestiche a dimostrazione del fatto che gli uomini sono perfettamente in grado di occuparsene. Come prevedibile, il 73%* degli uomini intervistati in un sondaggio ha riferito di contribuire alle faccende domestiche nei casi di convivenza con altri uomini.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Saylee Mhapankar- 8879202918 – Ketchum Sampark