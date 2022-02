Riassunto: Il nanosatellite DEWA-SAT 1 di DEWA è stabile nella sua orbita terrestre bassa

DUBAI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) ha annunciato che DEWA-SAT 1, da lei lanciato il mese scorso, è stabile nella sua orbita terrestre bassa a 525 chilometri. Viaggia a circa 7,5 chilometri al secondo e impiega circa 90 minuti per orbitare intorno alla Terra.





HE Saeed Mohammed Al Tayer, direttore generale e CEO di DEWA, ha affermato che DEWA-SAT 1 è un nanosatellite 3U. È stato lanciato come parte del programma Space-D di DEWA per migliorare le operazioni, la manutenzione e la pianificazione delle reti elettriche e idriche attraverso l’utilizzo di nanosatelliti e sfruttando le tecnologie della quarta rivoluzione industriale, tra cui l’Internet delle cose (Internet of Things, IoT), l’intelligenza artificiale (Artificial Intelligence, AI), la blockchain e lo scambio di informazioni attraverso le comunicazioni spaziali, l’osservazione della Terra e le tecnologie di telerilevamento.

“Attraverso il programma Space-D, vogliamo far sì che la tecnologia dei nanosatelliti integri la rete di comunicazione IoT terrestre per aumentare l’efficienza e l’efficacia delle operazioni di DEWA e sostenere la digitalizzazione delle nostre reti elettriche e idriche.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Shaikha Almheiri

Dubai Electricity and Water Authority



+971552288228



Shaikha.almheiri@dewa.gov.ae