Riassunto: iBASIS aggiunge Simfony al suo portafoglio IoT globale tramite l’acquisizione effettuata dalla sua capogruppo Tofane Global

Segna la sesta acquisizione da parte di Tofane Global in quattro anni e accelera la crescita del business di iBASIS nel settore dell’Internet degli oggetti (IoT)

Completa la sua offerta di connettività cellulare IoT con funzionalità di gestione di SIM programmabili in remoto (eSIM) ed espande la capacità di rispondere alle esigenze del settore degli operatori mobili

LEXINGTON, Massachussets–(BUSINESS WIRE)–iBASIS, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per comunicazioni per operatori e player digitali, annuncia che la sua capogruppo, Tofane Global (TOFANE), la principale società internazionale nel settore delle comunicazioni, ha rilevato Simfony, azienda che offre servizi Platform-as-a-Service per l’Internet degli oggetti (IoT) e operante anche come Mobile Virtual Network Enabler (MVNE).





L’acquisizione completa il portafoglio IoT di iBASIS aggiungendo un livello di gestione del business alla sua offerta di connettività globale, creando così un punto di riferimento completo per i clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Rapporti con i media

Celine Gregoire



+1 617.501.2788



cgregoire@iBASIS.net

Melissa Coffman



26FIVE Tech Lab



+1 202.251.1793



iBASIS@26FIVE.co