Riassunto: Hiro Capital istituisce il secondo fondo di capitale di rischio da 300 milioni di euro (340 milioni di dollari) incentrato sulle tecnologie per il metaverso e il settore dei videogiochi

I soci fondatori Luke Alvarez, Cherry Freeman e Sir Ian Livingstone istituiscono il loro secondo fondo di capitale di rischio (340 milioni di dollari) nell’arco di tre anni mirato agli innovatori in fase di avviamento del settore dei videogiochi e del metaverso

Il fondo Hiro Capital 1 da 115 milioni di euro (130 milioni di dollari) è stato istituito nel 2019 e, nell’arco di due anni e mezzo, ha già effettuato 21 investimenti in produttori di videogiochi emergenti come Polyarc, Keen, Snowprint, Flavourworks e Happy Volcano, nonché nei nomi di maggior prestigio dei settori del gamification del fitness e piattaforme per la creazione di contenuti come FitXR, Zwift, FRVR, Frameplay, LIV e Loco

Hiro 1 ha appena annunciato il suo 20° investimento, in qualità di sponsor principale della prima società veicolo (SPAC) europea per il metaverso e il settore dei videogiochi, Hiro Metaverse Acquisitions 1, che ha raccolto 115 milioni di sterline (155 milioni di dollari) da investitori istituzionali nell’ambito della sua IPO tenutasi a Londra il 2 febbraio

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Hiro Capital, la maggiore società di capitali di rischio d’Europa specializzata in videogiochi, tecnologie per il metaverso, piattaforme per la creazione di contenuti e il gamification del fitness, ha annunciato oggi l’istituzione di HIRO CAPITAL II, un fondo da 300 milioni di euro (340 milioni di dollari) a sostegno degli innovatori emergenti di tutto il mondo del settore dei videogiochi e del metaverso.

