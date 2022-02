Riassunto: HDI Seguros consolida il suo processo di pricing in Cile grazie ad Akur8

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–HDI Seguros e Akur8 hanno annunciato una collaborazione mirata al miglioramento del processo di tariffazione di HDI in Cile. L’accordo rafforza la presenza di Akur8 in America Latina e ne segna il debutto nel mercato assicurativo cileno.

Tramite la tecnologia dell’intelligenza artificiale trasparente, la soluzione sul cloud di Akur8 supporta le capacità di pricing delle società assicurative automatizzando la modellazione dei rischi. In questo modo gli assicuratori possono ottenere importanti benefici, come migliori performance predittive e miglior rapporto rapporto velocità-precisione, per una maggiore reattività al mercato e un impatto immediato sull’attività, conservando al contempo pieno controllo e trasparenza sui modelli creati.

“ Questa alleanza con Akur8 è un’ulteriore prova concreta della tecnologia e del DNA digitale della nostra azienda”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti con i media

Per Akur8

Anne-Laure Klein



+33 (0)6 63 79 44 74



anne-laure.klein@akur8.com