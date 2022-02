Riassunto: Gli OEM stanno per superare i TSP nel mercato della telematica per le flotte aziendali

BRUXELLES–(BUSINESS WIRE)–Attualmente i fornitori di servizi telematici (TSP, Telematics Service Provider) dominano il mercato della telematica dedicata alle flotte commerciali. La situazione però sta per cambiare, come rileva PTOLEMUS Consulting Group nel suo nuovo Commercial Fleet Telematics Global Study (Studio globale sulla telematica per le flotte commerciali).

PTOLEMUS prevede che, entro il 2024, sarà dotato di funzionalità telematiche integrate l’83% di tutti i nuovi veicoli, fuoristrada compresi; il numero degli abbonamenti attivi ai servizi telematici per le flotte di mezzi su strada e fuoristrada dovrebbe crescere di sei volte, superando quota 150 milioni nel 2030.

Entro quella data gli OEM avranno raggiunto la quasi parità con i TSP nel mercato dei servizi gestionali delle flotte, che vale 24 miliardi di euro a livello mondiale.

