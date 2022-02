Riassunto: Gillette presenta la Gillette Cup con le ultime Gillette Bed Battles, realizzate in Fortnite Creative

I membri della Gillette Gaming Alliance gareggeranno in un torneo di due giorni per vincere $25.000 in contanti

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Gillette (NYSE: PG), brand leader mondiale della rasatura maschile, ha annunciato oggi la sua ultima iniziativa in ambito di gaming e e-sport: la Gillette Cup. Il torneo di due giorni, che ha inizio il 3 febbraio, verrà ospitato da presentatori e commentatori, tra cui Alan “Bricey” Brice e Iain Chambers. La Gillette Cup comprenderà inoltre membri della Gillette Gaming Alliance che competono nella Gillette Bed Battles, una cartina realizzata in Fortnite Creative, assieme ai membri della comunità globale Fortnite.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kristyn Brown



kristyn.brown@ketchum.com