Riassunto: DXC Technology nominata leader nella valutazione PEAK Matrix di Everest Group sui servizi cloud per il 2022

ASHBURN, Va.–(BUSINESS WIRE)–DXC Technology (NYSE: DXC), uno dei principali fornitori di servizi tecnologici globali di Fortune 500, è stato nominato Leader in due report di analisti del settore tecnologico pubblicati recentemente da Everest Group, “Cloud Services PEAK Matrix® Assessment 2022 – North America” e “Cloud Services PEAK Matrix® Assessment 2022 – Europe”.

Everest Group ha evidenziato i solidi servizi cloud end-to-end di DXC attraverso la consulenza, la modernizzazione e le operazioni. Il rapporto ha anche profilato i punti di forza di DXC nelle soluzioni cloud private e ibride e i suoi investimenti in soluzioni software cloud industriali e servizi di modernizzazione delle applicazioni.

“Le aziende stanno abbracciando sempre di più il cloud per la creazione di valore aziendale e la digitalizzazione, piuttosto che esclusivamente come mezzo per ricavare risparmi sui costi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jim Pasinski, Corporate Media Relations, +1-716-307-5454, james.pasinski@dxc.com