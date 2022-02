Riassunto: D-Wave, leader mondiale nei sistemi, software e servizi di calcolo quantistico, annuncia i programmi per portare sui mercati pubblici il quantum computing commerciale grazie a una transazione con DPCM Capital, Inc.

L’operazione dovrebbe velocizzare la capacità di D-Wave di espandere il calcolo quantistico oltre la fase teorica e oltre i finanziamenti governativi alla ricerca, per innovative soluzioni quantistiche commerciali orientate alle imprese

La transazione genererà proventi lordi entro i 340 milioni di dollari USA, incluso un PIPE da 40 milioni di dollari, con la partecipazione di PSP Investments, Goldman Sachs Asset Management, NEC Corporation, Yorkville Advisors ed Aegis Group Partners. Tetto massimo di 1,6 miliardi di dollari per la capitalizzazione di mercato implicita pro-forma della società combinata

Si rafforza l’impatto di D-Wave come centro canadese di innovazione e tecnologia del calcolo quantistico

BURNABY, Columbia Britannica, PALO ALTO, Calif., e MIAMI–(BUSINESS WIRE)–D-Wave Systems Inc., leader nei sistemi, software e servizi di calcolo quantistico, nonché unico provider a produrre computer quantistici sia di tipo annealing, sia gate (“D-Wave” o la “Società”), oggi ha annunciato la sigla di un accordo definitivo per una transazione con DPCM Capital, Inc. (NYSE: XPOA), una SPAC (Special Purpose Acquisition Company) quotata in Borsa (“DPCM Capital”). Come descritto in seguito, e nel rispetto di determinati vincoli, un punto innovativo della transazione offre agli azionisti di titoli non convertibili di DPCM Capital la possibilità di ricevere una quota proporzionale di un bonus pool di 5 milioni di azioni alla chiusura della transazione.

