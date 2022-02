Riassunto: Conseguito lo status di partner di livello Crest nell’ambito del programma collaborativo di Salesforce, Prodapt diviene il partner preferenziale per il mercato verticale delle connessioni

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Prodapt, prestigioso fornitore di consulenza, tecnologie e servizi gestiti trasformativi per il mercato verticale delle connessioni, ha annunciato oggi di aver raggiunto il livello Crest nell’ambito del programma per partner di Salesforce. Questo riconoscimento è il risultato di una crescita a tutto tondo in tutte e quattro le categorie, ossia successo dei clienti, innovazione, crescita e leadership incisiva sotto il profilo sociale.

In qualità di partner specializzato in consulenza, trasformazione e servizi operante in via esclusiva nel mercato verticale delle connessioni, Prodapt accelera la trasformazione digitale per i suoi clienti. Il team diversificato e in rapida crescita di Prodapt facente parte dell’ecosistema Salesforce è composto da professionisti esperti dotati delle certificazioni Salesforce/Salesforce Industries che provengono da 10 Paesi e parlano più di 15 lingue diverse.

Prodapt sta sovrintendendo ai programmi per la trasformazione digitale di diversi operatori del settore delle telecomunicazioni e di reti a fibra ottica di primo e secondo livello negli Stati Uniti, in America Latina e in Europa che utilizzano Salesforce Communications Cloud.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Krishna Kumar N



Direttore associato, Marketing, Prodapt



krishnakumar.n@prodapt.com