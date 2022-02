Riassunto: ComplyAdvantage pubblica il report 2022 sullo stato dei crimini finanziari

Ideata come roadmap strategica per i team della conformità, la completa relazione annuale riporta informazioni sui crimini finanziari in materia di SAR, cybercrimini, hotspot geopolitici, regolamentazioni delle criptovalute e sullo scenario delle sanzioni, in continua evoluzione

LONDRA & NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–ComplyAdvantage, società globale di tecnologia dei dati che trasforma il rilevamento dei crimini finanziari, oggi ha annunciato la disponibilità dell’atteso report annuale: The State Of Financial Crime 2022 (Lo stato dei crimini finanziari nel 2022). Concepita come roadmap strategica per i team internazionali della conformità, la relazione delinea le minacce emergenti che governi e istituzioni finanziarie dovranno affrontare nel 2022, oltre a raccomandazioni normative su come i team della conformità possono rispondere e su come garantire che siano in grado di agire in modo proattivo.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

ComplyAdvantage



Tim Donovan



+1.510.593.0064



Tim.Donovan@ComplyAdvantage.com

ComplyAdvantage EMEA



Ben Goldsmith



+44.0.7788.295321



ben@goldsmithcomms.com