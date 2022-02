Riassunto: Città di Tampere: l’hockey “rincasa” tra 100 giorni

TAMPERE, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–La città di Tampere, la “capitale finlandese del hockey” è pronta a riaccogliere tra 100 giorni lo sport più amato in Finlandia, quando dal 13 al 29 maggio si svolgerà il Campionato mondiale uomini di hockey su ghiaccio IIHF 2022. Questo sport torna alle sue radici, ma in una struttura completamente nuova: le partite a Tampere si giocheranno nel Tampere Deck and Arena, il principale impianto multiuso europeo.





Si tratta di un impianto per eventi di intrattenimento unico, detto anche il “Madison Square Garden della Finlandia”, costruito eccezionalmente sopra i binari ferroviari nel cuore di Tampere.

