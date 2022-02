Riassunto: Cibiltech annuncia il primo paziente arruolato nel suo studio clinico internazionale per il monitoraggio dei pazienti con trapianto di rene mediante intelligenza artificiale

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Cibiltech ha annunciato oggi che il primo paziente è stato arruolato nello studio clinico CIBIL “Clinical Impact of the iBox as an early Intervention tool”. Uno studio prospettico randomizzato e controllato per valutare l’uso di un software che predice la sopravvivenza dell’allotrapianto nel follow-up dei pazienti trapiantati di rene (NCT05112315). Questo segna l’inizio di questo studio clinico, primo nel suo genere, condotto in Europa che valuta una soluzione di salute digitale.

“Lo studio CIBIL mira a fornire prove cliniche ed economiche sulla salute per consentire un’ulteriore diffusione di Predigraft in Europa.

