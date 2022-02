Riassunto: ChargePoint nominata leader del mercato europeo delle soluzioni di ricarica per veicoli elettrici dalla prestigiosa organizzazione specializzata in analisi di mercato Frost & Sullivan

ChargePoint ha ottenuto risultati eccellenti in 10 categorie chiave, tra cui: qualità dei prodotti, eccellenza nell’implementazione, leva tecnologica ed eccellenza della strategia di crescita

CAMPBELL, California–(BUSINESS WIRE)–ChargePoint Holdings, Inc. (NYSE: CHPT), una delle maggiori reti di ricarica per veicoli elettrici (electric vehicle, EV), si è aggiudicata il riconoscimento Best Practices Market Leadership Award (leader del settore nella categoria della migliori pratiche) nel mercato europeo della ricarica di veicoli elettrici in una nuova relazione indipendente a cura di Frost & Sullivan.





Il riconoscimento di leader del mercato conferitole da Frost & Sullivan attesta lo sviluppo da parte di ChargePoint della maggiore quota di mercato attraverso l’eccellenza in termini di prestazioni, prodotti e servizi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Stampa – Nord America

Jennifer Bowcock



Vicepresidentessa, Comunicazioni



Jennifer.Bowcock@chargepoint.com

media@chargepoint.com

Stampa – Europa

Matthew Enevoldson



Responsabile, Comunicazioni europee



Matthew.Enevoldson@chargepoint.com

Europeanprressoffice@charrgepoint.com

Frost & Sullivan

Lindsey Whitaker



Telefono: 1.210.477.8457



Email: Lindsey.Whitaker@frost.com