Riassunto: Cazoo raccoglie $630 milioni dal gruppo di investitori guidato da Viking Global Investors per sostenere la crescita e l’espansione continua nel Regno Unito e nell’UE

Il gruppo di investitori guidato da Viking Global Investors investirà $630 milioni in obbligazioni convertibili al 2,00%

Un importante progresso dal lancio con la piattaforma, il team, il marchio e l’infrastruttura leader sul mercato

Ottenuti profitti da record, pari a quasi il 300% fino a oltre £665 milioni e un totale di circa 49.500 unità vendute nel 2021

Ottimamente posizionata per catturare l’enorme opportunità di oltre £475 miliardi nei mercati del Regno Unito e dell’UE

Il capitale aumentato si presenta come una pista pluriennale per consentire la continua esecuzione della strategia

Un forte slancio nel 2022 e oltre, con guida e target nuovi che rafforzano la fiducia

LONDRA e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Cazoo (NYSE: CZOO o “la Società”), il maggiore rivenditore online di autovetture in Europa, che rende la compravendita di automobili facile e diretta come ordinare un qualsiasi altro prodotto online, ha annunciato oggi che ha accettato di emettere e vendere, tramite un collocamento privato, obbligazioni senior convertibili al 2,00% (le “Obbligazioni”) in un importo principale aggregato pari a $630 milioni (la “Transazione”).

