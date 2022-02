Riassunto: Capsa Healthcare annuncia l’acquisizione di Humanscale Healthcare

La società continua a perseguire la crescita strategica e consolida la propria posizione di leadership nel settore delle tecnologie informatiche presso il punto di cura per un’ampia gamma di ambienti sanitari.





COLUMBUS, Ohio–(BUSINESS WIRE)–Capsa Healthcare, società innovatrice leader nello sviluppo di soluzioni per l’erogazione di prestazioni sanitarie per i settori ospedaliero, dell’assistenza a lungo termine e della vendita al dettaglio di farmaci, ha annunciato l’acquisizione di Humanscale Healthcare, un’azienda impegnata nella progettazione e nella produzione di soluzioni tecnologiche flessibili e postazioni di lavoro informatiche con sede a New York, New York.

L’acquisizione di Humanscale Healthcare è la settima acquisizione di un marchio prestigioso perfezionata dall’azienda negli ultimi 11 anni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Liz Delp



Responsabile senior, Marketing | Capsa Healthcare



Columbus, Ohio, Stati Uniti



Telefono: 614.729.8012 | ldelp@capsahealthcare.com

Elizabeth Margles



Direttrice, Marketing | Humanscale



New York, New York, Stati Uniti



emargles@humanscale.com