Riassunto: ASM Global organizza la più grande fiera del lavoro mai tenuta nel settore dell’intrattenimento dal vivo, nonché la prima ad includere gli Stati Uniti e diversi Paesi in Europa, nel Sud America e nella regione Asia Pacifico

ASM Global, leader del settore e titolare del portafoglio più grande al mondo di arene, stadi e teatri, assumerà 1.000 dipendenti in 100 località disseminate per il mondo nell’ambito di un ambizioso piano per il ritorno degli spettacoli dal vivo

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Mentre il mondo si prepara ad uscire dalla pandemia che lo affligge da due anni, ASM ha annunciato di aver dedicato gli ultimi sei mesi alla pianificazione di una “fiera del lavoro collaborativa” internazionale della durata di tre giorni unica nel suo genere che si svolgerà dal 15 al 17 febbraio in quattro continenti diversi.





Allo scopo di contribuire a far fronte alla carenza di personale che sta interessando numerose aziende in tutto il mondo operanti in diversi settori, i vertici di ASM auspicano che questa ineguagliata iniziativa di respiro globale conduca al reperimento di un pool diversificato di talenti espandendo la presenza dell’azienda nelle comunità locali e promuovendo il ritorno delle esperienze di intrattenimento dal vivo immobilizzate dalla pandemia di COVID.

“Il ritorno degli eventi in presenza è ciò di cui il mondo ha bisogno” ha affermato Ron Bension, amministratore delegato e presidente di ASM Global.

