Raizes Teatro inaugura ‘Human Freedom 22’ tra Palermo, Bangkok e Barcellona

(Adnkronos) – Raizes Teatro, compagnia palermitana per i diritti umani, inaugura Human Freedom, programma artistico di promozione sociale giunto alla seconda edizione, con la collaborazione di Global Campus of Human Rights di Venezia. Quest’anno Human Freedom realizzerà campagne sui diritti delle persone con disabilità, i diritti dei migranti, la libertà d’espressione e i diritti della comunità LGBTQAI+. Si parte da Barcellona, in Spagna, con una tre giorni di attività, spettacoli e conferenze, sul tema del disagio e del riscatto giovanile.

Sabato 19 febbraio, alle ore 11 del mattino, Raizes sarà protagonista a Plaza de La Catedral con “Help me I am Free!”, performance ideata da Alessandro Ienzi con Mara Picone e Francesco Campolo, dedicata al mondo dei giovani, incastrati tra la voglia di cambiare il mondo e il senso di scoramento e di impossibilità che li attanaglia, nell’epoca dei social network e dei lockdown che ne ha limitato la libertà di movimento, azione e incontro. “La performance narra di due giovani che si chiudono tra le mura di casa, decisi a non uscire più – anticipa Ienzi -. Indignati, rabbiosi, e scoraggiati i due vengono attraversati da idee e stati emotivi, intimi e privati, mai rivelati, che li condurranno alla scoperta della loro libertà e della possibilità di agire, nel e sul mondo. Siamo felici che la performance sia in una grande piazza europea, significa che c’è una crescita e che dopo le piazze italiane, l’esperienza può ripetersi altrove.”

Il 19 sera alle ore 7.00, presso il Centro Civico Drassanes, nuova replica. Lunedì 21, invece, un estratto della performance sarà disponibile online sui canali della compagnia, in seguito alla presentazione del programma e della conferenza “Giovani: disagi e prospettive, languishing e changemaking!” con quattro attivisti, studenti del Global Campus of Human Rights alla Mahidol University di Bangkok: Naemullah Azeem, Bydia Maharjan, Fahmina Karim, Vida Soriano. Domenica 20 avrà luogo una tavola rotonda tra i citati ricercatori e gli attivisti di Raizes Teatro, che si confronteranno sul tema della condizione dei giovani, fisica e mentale nel ventunesimo secolo. “Redigeremo un report che sarà trasmesso al Campus ed entrerà a far parte del blog di Human Freedom 22. L’anno che ci attende sarà dedicato ai giovani, saremo presenti ad alcuni importanti eventi internazionali dedicati al mondo giovanile”, aggiunge Ienzi. Human Freedom è teatro e cultura che si fa ricerca: tematica, espressiva, giuridica e sociale. Un modello che ha attirato l’attenzione di importanti enti e istituzioni in giro per il mondo, i quali collaboreranno al programma e ne ospiteranno alcune tappe: Lisbona, Amsterdam, Parigi e Los Angeles.