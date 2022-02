Quarta dose vaccino, Ricciardi: “Prossimo step per anziani e fragili”

(Adnkronos) – Dopo il via libera della quarta dose del vaccino anti Covid per gli immunodepressi, “il prossimo step sarà sicuramente un allargamento ad anziani e fragili, sia per malattia che età. Poi, molto probabilmente, si dovrà proseguire con personale sanitario, con medici e infermieri. E’ un possibile percorso su cui bisognerà meditare bene”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza.

Non è una questione che si pone solo a livello nazionale, “in Inghilterra – ha sottolineato Ricciardi – hanno appena approvato la quarta dose per gli ultra 75enni. E in Israele è già stata approvata per tutti, indipendentemente da età e condizioni, ma la stanno promuovendo, ad oggi, solo per gli anziani”.