Quarta dose, Magrini (Aifa): “In autunno per over 50 o 60”

(Adnkronos) – “Al momento le tre dosi di vaccino anti-Covid stanno tenendo molto bene anche fra gli anziani. Per quanto riguarda l’inverno, quando verosimilmente il virus riprenderà a circolare, si valuterà in estate se fare un richiamo per tutti o solo sopra una certa età, che potrebbe essere 50 o 60 anni. Dipenderà dalla circolazione del virus in autunno, dall’eventuale arrivo di nuove varianti, dalla protezione che i vaccini già fatti continueranno a offrire”. Lo dice Nicola Magrini, direttore dell’Agenzia italiana del farmaco, in un’intervista a ‘Repubblica’.

Non ci sarà, dunque, la quarta dose per tutti? “Al momento no. La pandemia sta recedendo – spiega – i vaccini continuano a dare un’ottima protezione. Mi sembra prematuro parlare di una nuova campagna per tutta la popolazione. Sta invece partendo in questi giorni il richiamo booster per gli immunodepressi, che non hanno risposto alle tre dosi. Sono malati oncologici, persone con leucemie o sottoposte a forti cure immunosoppressive. Il loro sistema immunitario ha una bassa capacità di rispondere ai vaccini, per questo abbiamo autorizzato il booster”.