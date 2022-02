QCT a MWC 2022 collabora con i partner per sfruttare tutta la potenza della connettività

Accelerare la trasformazione con l’offerta sinergica di 5G e IA

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Quanta Cloud Technology (QCT), fornitore globale di soluzioni per i centri dati, espone al Mobile World Congress (MWC) 2022 il suo portafoglio di prodotti dedicati al cloud e alla rete e di complete soluzioni 5G, con il tema: “Accelerating 5G x AI Transformation: Ubiquitous Connections for A Smarter Future” (Accelerare la trasformazione 5G per l’IA: un mondo di connessioni per un futuro più smart).

L’azienda presenterà le sue ultime soluzioni per centri dati/celle radio per il 5G pubblico e soluzioni per il 5G privato con applicazioni del mondo reale, in collaborazione con l’ecosistema di partner leader del settore dell’azienda, tra cui Aarna Networks, Benetel, Coretronic Intelligent Robotics Corporation, DZS, Far Field Telecom, Intel, LILIN, Microsoft, Motivitee Inc., Panasonic Taiwan, PTC, Radisys, Red Hat, Robin.io, Techman Robot e Wind River.

L’azienda effettuerà, tra le altre, la dimostrazione di 5G Open Lab e di OmniPOD 5G, la sua soluzione per reti enterprise private. 5G Open Lab, realizzato in collaborazione con Intel, aiuta i clienti ad abbreviare i tempi di commercializzazione e a migliorare l’esperienza degli utenti finali con l’offerta di una rete 5G enterprise e di un ambiente di test completo targati QCT. QCT OmniPOD, formato da una rete core OmniCore, da una rete di accesso OmniRAN e da un sistema di gestione delle reti OmniView, non solo è conforme a numerosi standard internazionali del settore TLC, ma offre anche maggior ampiezza di banda e velocità regolabili di trasmissione dei dati, a supporto di numerose applicazioni in materia di produzione, sanità e città smart.

QCT presenterà anche alcuni dei suoi server:

QuantaGrid D53X-1U – Un’architettura bilanciata che integra accelerazione IA e alti livelli di sicurezza, mirata alle infrastrutture di cloud ibrido e all’analisi dei dati, basata su processori scalabili Intel Xeon di terza generazione.

– Un’architettura bilanciata che integra accelerazione IA e alti livelli di sicurezza, mirata alle infrastrutture di cloud ibrido e all’analisi dei dati, basata su processori scalabili Intel Xeon di terza generazione. QuantaGrid D53XQ-2U – Un prodotto basato su processori scalabili Intel Xeon di terza generazione e ottimizzato per l’accelerazione IA e la scalabilità, che offre un supporto flessibile al protocollo NVMe.

– Un prodotto basato su processori scalabili Intel Xeon di terza generazione e ottimizzato per l’accelerazione IA e la scalabilità, che offre un supporto flessibile al protocollo NVMe. QuantaEdge EGX63IS-1U – Un server MEC a socket singolo, di profondità ridotta e con processori scalabili Intel Xeon di terza generazione, caratterizzato da performance elevate, espandibilità I/O ed efficienza energetica.

– Un server MEC a socket singolo, di profondità ridotta e con processori scalabili Intel Xeon di terza generazione, caratterizzato da performance elevate, espandibilità I/O ed efficienza energetica. QuantaEdge EGX66Y-2U – Un server MEC a doppio socket, di profondità ridotta, dotato di processori scalabili Intel Xeon di terza generazione e del supporto di 2 GPU a doppia larghezza, caratterizzato da performance elevate, espandibilità I/O ed efficienza energetica.

Saranno effettuate dimostrazioni anche di altri prodotti, come QuantaEdge EGD21L-WT, il server far edge da esterni di QCT, e QuantaEdge EGT23D-DT, la soluzione uCPE (universal Customer Premises Equipment) dell’azienda.

“QCT è entusiasta di tornare all’appuntamento con MWC e di presentare le ultime soluzioni sviluppate in collaborazione con i partner”, è stato il commento di Mike Yang, presidente di QCT. “Siamo impegnati nell’innovazione continua per rivoluzionare diversi mercati con le nostre complete soluzioni 5G; queste soluzioni basate su Intel non solo velocizzeranno la trasformazione digitale grazie al 5G e alle tecnologie IA, ma potranno anche essere applicate a un’ampia gamma di casi di utilizzo che abbracciano moltissimi segmenti verticali”.

“La digitalizzazione del mondo in cui viviamo crea nuove opportunità di utilizzo del 5G, dell’IA e dell’edge computing per trasformare una vasta gamma di industrie. Le soluzioni per gli ecosistemi come quelle presentate da QCT dimostrano come i clienti possono sfruttare le più recenti innovazioni tecnologiche per trasformare le proprie attività”, ha dichiarato Dan Rodriguez, vicepresidente del gruppo e direttore generale di Network Platforms Group di Intel.

Per conoscere i casi di utilizzo dei centri dati basati sul 5G pubblico e delle soluzioni per il 5G privato dell’azienda visitare lo stand #5E21, padiglione 5, di QCT dal 28 febbraio al 3 marzo 2022, presso il salone MWC 2022 .

Informazioni su QCT

QCT è un fornitore globale di soluzioni per i centri dati che coniuga l’efficienza dell’hardware iperscalabile con software per infrastrutture di un’ampia gamma di leader del settore, per risolvere i problemi operativi e di progettazione dei centri dati di prossima generazione. I clienti di QCT sono fornitori di servizi sul cloud e imprese TLC e di altri settori che gestiscono cloud pubblici, ibridi e privati. La casa madre di QCT è Quanta Computer, Inc., una società Fortune Global 500. www.qct.io

Intel, il logo Intel e altri marchi Intel sono di proprietà di Intel Corporation o delle sue controllate. Altri nomi e marchi potrebbero essere di proprietà di terzi.

