Q4 Inc riferirà i risultati del quarto trimestre 2021 il 2 marzo

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX: QFOR), importante piattaforma di comunicazioni per i mercati di capitali, prevede di rendere noti i risultati relativi al quarto trimestre 2021 il giorno mercoledì 2 marzo 2022, prima dell’apertura dei mercati. In concomitanza con l’annuncio dei risultati, e sempre in data 2 marzo 2022, alle ore 8:30 EST, l’azienda trasmetterà un webcast video sulla sua piattaforma Q4 dedicata agli eventi virtuali. L’evento sarà presentato da Darrell Heaps, Chief Executive Officer, e da Ryan Levenberg, Chief Financial Officer.

I partecipanti possono registrarsi in precedenza oppure accedere alla trasmissione webcast in diretta tramite il link https://events.q4inc.com/attendee/571173593. Ulteriore materiale sarà disponibile almeno quindici minuti prima dell’inizio dell’evento. Sarà possibile accedere a una registrazione della trasmissione webcast dal sito investors.q4inc.com poco dopo la conclusione dell’evento.

Le domande del pubblico saranno accettate in tempo reale tramite la piattaforma di Q4. Gli investitori potranno inviare anticipatamente eventuali domande all’indirizzo ir@q4inc.com oppure tramite il sito web dell’azienda dedicato ai rapporti con gli investitori. Faremo del nostro meglio per rispondere alle vostre domande nel corso della trasmissione webcast, se il tempo lo consente, oppure poco dopo. Vi ringraziamo per il vostro interesse.

Informazioni su Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) è una delle principali piattaforme di comunicazione per i mercati dei capitali che sta trasformando il modo in cui le aziende quotate in Borsa, gli investitori e le banche di investimento prendono decisioni per farsi conoscere, comunicare e interagire in modo efficiente. La completa piattaforma tecnologica di Q4 semplifica le interazioni nei mercati dei capitali grazie ai suoi prodotti online dedicati ai rapporti con gli investitori, alle soluzioni per eventi virtuali, alla soluzione CRM per i mercati di capitali e agli strumenti di analisi di azionisti e mercato. La società è un affidabile partner di oltre 2.600 aziende internazionali quotate in Borsa, tra cui molti dei brand più stimati al mondo. Q4 ha sede a Toronto e uffici a New York e Londra. Per ulteriori informazioni visitare il sito dell’azienda: q4inc.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Domande degli investitori: ir@q4inc.com

Domande dei media: media@q4inc.com