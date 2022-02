Prove di condizioni meteo estreme per il Leapmotor T03 EV mostrano il suo potenziale sul mercato

HANGZHOU, Cina–(BUSINESS WIRE)–Il modello T03 di Leapmotor è stato testato nelle condizioni meteo più estreme alle coordinate geografiche 53°33′N e 135°05′ E. Le prove comprendevano avvio a freddo, prestazioni, consumo energetico, carica e scarica rapide per mostrare ai potenziali clienti che i veicoli Leapmotor fanno parte della nuova generazione di veicoli elettrici (EV).

Il modello T03 è dotato di gruppo motore elettrico “Heracles”, sviluppato da Leapmotor. Leggero, con ottimi numeri di potenza: l’efficienza raggiunge il 92,3% e dimostra il potenziale del T03 in ambienti freddi. Grazie al gruppo motore elettrico Hercules, la potenza e coppia massima del T03 raggiungono rispettivamente i 55kW e i 155Nm, con un’accelerazione che va da 0 a 50km/h in 5 secondo, per un’esperienza di guida eccezionale.

Quasi tutti gli EV sono alimentati da una batteria al litio ad elevate prestazioni, con elevata capacità e densità energetica, e il Leapmotor T03 non fa eccezione. Come risaputo tra la maggior parte degli entusiasti degli EV, il motore elettrico è in grado di raggiungere una produzione energetica efficiente nella stagione fredda e nel caldo estivo quando è abbinato a un sistema di gestione della temperatura.

Il Leapmotor T03 è stato sottoposto a numerose prove di prestazioni di ricarica durante il periodo di prova, con risultati soddisfacenti. Inoltre, per la comodità dell’utente e la gamma estesa, il Leapmotor T03 include una speciale tecnologia di gestione della temperatura del fluido per batterie progettata per mantenere la batteria ad una temperatura operativa efficiente. Con la nuova tecnologia, il T03 è in grado di rimanere efficiente anche in condizioni estreme. Il Leapmotor T03 ha una gamma totale di fino a 400 km con una batteria avanzata che piacerà ai futuri acquirenti di EV. Anche in condizioni rigide, il veicolo offre ampie modalità di guida.

Leapmotor T03 è dotato della tecnologia ESC più all’avanguardia in Cina, che integra cinque caratteristiche di ABS, EBD, TCS, AYC e HHC. Quando il veicolo sovrasterza o sottosterza, queste caratteristiche possono aiutare il conducente ad evitare un incidente. Inoltre, il Leapmotor T03 è dotato di un sistema di guida intelligente L2 [er dare agli utenti un’esperienza futuristica. T03 è dotato di 15 sensori ad alta precisione e 10 funzioni intelligenti di guida assistita, come il parcheggio automatico, la guida adattiva con ACC, il controllo LSF a bassa velocità, ecc.

Solo rigorosi test di prodotto possono offrire la massima soddisfazione di guida e una durata ultra prolungata del Leapmotor T03, che quindi consente al mercato di ricevere un’automobile intelligente, elettrica al 100%, ad alto costo e di soddisfare le esigenze dei clienti di veicoli elettrici piccoli e compatti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

