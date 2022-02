“Prende tutti per la gola”: Giuseppe Villani, il pizzaiolo napoletano di Casa Sanremo

Pizza dopo pizza, Giuseppe Villani a Sanremo sta prendendo tutti per la gola. Il famoso pizzaiolo napoletano – che ha fatto man bassa di premi nella sua carriera – adesso si trova nella città ligure. Una bella esperienza perché a Casa Sanremo, proprio a due passi dall’Ariston, sta incontrando decine e decine di personaggi della tv. Praticamente tutti quelli che lo hanno accompagnato nel corso degli anni.

“Che bello essere lì. Pensate che noi pizzaioli abbiamo sempre voglia di emergere lavorando fianco a fianco con tanti colleghi esperti del settore”, dice Villani. Da un anno ha aperto una nuova pizzeria al nord Italia. “Darò il meglio di me stesso in questa settimana di lavoro molto impegnativa”, aveva raccontato qualche settimana fa. Oggi è più emozionato che mai. “La vita mi sta portando tante soddisfazioni, Casa Sanremo resta un vero traguardo. Sono pronto a dimostrare a big e non solo le mie qualità”.

Tanta emozione e non solo. Giuseppe Villani, nella settimana di Sanremo, sta stupendo tutti con la sua classica ed adorata pizza. Intramontabile, proprio come il Festiva. “Non vi nascondo che non sto dormendo la notte”, racconta. “Questa esperienza è sicuramente una rampa di lancio anche per noi pizzaioli, che non siamo cantanti. E’ una vetrina che ci permetterà di farci conoscere”, conclude. Le sue ricette fanno impazzire il mondo della Rete: Tik Tok, Instagram e tante altre piattaforme, sempre all’insegna del sorriso (che non perde mai) e del gusto.