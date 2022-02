Porsche 911: col restyling tornerà il motore aspirato

Nel corso del 2023, l’attuale Porsche 911 modello 992 sarà sottoposta al restyling di metà carriera. Stando alle indiscrezioni, le novità più importanti riguarderanno la meccanica, con il ritorno del tradizionale motore aspirato a benzina.

Infatti, la rinnovata Porsche 911 modello 992 dovrebbe essere disponibile con il propulsore 4.0 Boxer a sei cilindri da 400 CV nella versione Carrera, 450 CV nella declinazione Carrera S e 500 CV nella configurazione Carrera GTS. Inoltre, saranno previste le versioni Carrera 4, Carrera 4S e Carrera 4GTS a trazione integrale.

Quest’anno, invece, sono in programma le speciali declinazioni della Porsche 911 modello 992, a partire dalla Dakar con lo stile da SUV coupé della carrozzeria e l’unità sovralimentata a benzina 3.0 Boxer a sei cilindri da 450 CV di potenza. Infine, debutteranno anche le altre versioni speciali Sport Classic da 480 CV in 2.000 esemplari e Sport Classic Turbo da 550 CV in 250 esemplari, entrambe con la trazione posteriore e il cambio meccanico a sei marce.