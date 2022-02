Pnrr, Mite: gli 11 obiettivi per il primo semestre del 2022

(Adnkronos) –

Il ministero della Transizione ecologica dovrà realizzare entro il 30 giugno 2022 undici differenti obiettivi, che si inseriscono all’interno della missione ‘Rivoluzione verde e transizione ecologica’ del Pnrr e riguarderanno l’energia rinnovabile, l’idrogeno, la rete e la mobilità sostenibile, la tutela del territorio e della risorsa idrica. Questa la roadmap del Mite che fissa milestone e target al 30 giugno 2022.

Eccoli di seguito: avvio dello sviluppo dei servizi digitali e accelerazione del processo di semplificazione amministrativa per i parchi e le aree marine protette (investimenti previsti per 100 mln); ‘Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali’ con l’avvio della piattaforma web (30 mln); assegnazione di contratti di ricerca e sviluppo relativi a progetti di ricerca sull’idrogeno (160 mln); produzione di elettrolizzatori (450 mln); semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico; entrata in vigore del decreto ministeriale per l’adozione della strategia nazionale per l’economia circolare; entrata in vigore del decreto ministeriale per il programma nazionale per la gestione dei rifiuti.

Ancora: approvazione dell’accordo per lo sviluppo del piano d’azione per la creazione di capacità a sostegno degli enti locali; misure volte a promuovere la competitività dell’idrogeno; entrata in vigore della semplificazione del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrologici (provvedimenti già adottati all’interno della legge di bilancio 2022); avvio del nuovo quadro giuridico relativo alle misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati. Nel corso dei prossimi mesi saranno poi lanciati ulteriori bandi su misure che non presentano milestone e target nel primo semestre 2022 come bandi in corso di finalizzazione per lo sviluppo del bio-metano o per gli interventi su resilienza climatica reti.