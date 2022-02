Play Digital: la puntata dedicata all’auto italiana ad energia solare e alla mobilità elettrica

È omologata per 4 persone, tocca i 110 Km/h e consuma come tre phon. Si tratta della prima auto al mondo ad energia solare, realizzata interamente in Italia e pronta a rivoluzionare il mercato dell’automotive.

Sarà lei la protagonista della nuova puntata di Play Digital, il magazine di RaiPlay condotto da Diletta Parlangeli e dedicato alla tecnologia e al digitale. Disponibile in piattaforma da venerdì 11 febbraio, il nuovo episodio si concentrerà molto sulla mobilità del futuro.

Tra i temi toccati anche quello delle colonnine di ricarica per le auto elettriche. Come si supera l’ansia da ricarica e cosa possiamo fare se troviamo una colonnina occupata?

Lo spiegheranno tre giovani ingegneri, che hanno lasciato il loro lavoro in una multinazionale per fondare una startup che ha l’obiettivo di far dimenticare di ricaricare l’auto elettrica. Un salto, poi, a Venezia, una delle città più antiche d’Italia con un cervello digitale nuovo di zecca. Sapete, invece, quanto fatturano i giganti della tecnologia in un minuto? Questo e molto altro nella tredicesima puntata di Play Digital, una produzione originale RaiPlay.