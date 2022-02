Più di 300 aziende biofarmaceutiche in rapida crescita gettano le basi per il successo con Veeva Vault PromoMats

(Adnkronos) – I team di marketing, brand e regolatorio riescono a ridurre il time-to-market e migliorano i contenuti digitali garantendo la conformità alle normative, accelerando la loro creazione e la loro modifica

BARCELLONA, Spagna, 9 febbraio 2022 /PRNewswire/ — Centinaia di aziende farmaceutiche e biotecnologiche standardizzano le attività relative ai contenuti con Veeva Vault PromoMats migliorando l’efficienza del go-to-market e dei lanci. Tra oltre 300 clienti di Vault PromoMat, comprese aziende emergenti e medie imprese nel mondo, più di 150 imprese in Europa hanno adattato la piattaforma per la gestione dei contenuti commerciali per semplificare il controllo della medica, legale e regolatorio (MLR) e per la gestione delle risorse digitali (DAM).

“Le emergenti aziende biofarmaceutiche stanno realizzando innovazioni incredibili sul piano scientifico e sanitario”, sostiene Ian Hale, Vice President of strategy for commercial content di Veeva Europe. “Siamo orgogliosi di collaborare con aziende innovative in forte crescita per offrire soluzioni per la gestione dei contenuti flessibili e conformi alle normative per crescere insieme e garantire efficienza nell’intero processo di commercializzazione.”

Interagendo con i professionisti della salute (HCP) attraverso un numero sempre più crescente di canali, le startup biofarmaceutiche devono generare più contenuti digitali, più velocemente che mai. Con le continue innovazioni di prodotto per sviluppare nuovi trattamenti specialistici ed il lancio in un mercato sempre più competitivo, è essenziale fornire rapidamente ai professionisti della salute i contenuti adatti per aiutare i pazienti a fare scelte consapevoli sulla loro salute.

Vault PromoMats aumenta la visibilità, il controllo e la conformità in tutta la catena di produzione di contenuti digitali. Elimina l’esigenza di trasferire, duplicare e gestire risorse in sistemi diversi, fornendo un po’ di sollievo alle aziende più piccole il cui personale deve rivestire diversi ruoli contemporaneamente.

Ecco cosa dicono di Vault PromoMats alcune tra le aziende emergenti nel life sciences:

“Per fornire ai clienti un’esperienza eccezionale attraverso i contenuti, dovremmo fornire al cliente quello che vuole, quando vuole e dove vuole. Ci siamo prefissati di sostituire il tradizionale modello di contenuti “push to consumer” con un modello di coinvolgimento incentrato sul cliente con Veeva PromoMats”, racconta Mubasher Hassan, Global Head of content management per Grunenthal.

“Visto che le aziende tendono a produrre molto materiale, permettere il riutilizzo dei contenuti digitali è un’impresa. La chiave è migliorare i processi, migliorare la governance e migliorare la gestione delle risorse digitali. Tutto ciò è possibile con una strategia basata su contenuti modulari”, ha aggiunto.

“Volevamo un sistema adatto a tutti i paesi, che non fosse eccessivamente personalizzato. Vault PromoMats ci offre gli audit trail automatizzati e la possibilità di collaborazione globale che ci occorre, pur garantendo la flessibilità per adattarsi agli eventuali casi estremi”, spiega Agnès Keltie, Compliance Manager, global medical affairs, Norgine.

Per maggiori informazioni visita- la pagina veeva.com/eu/vault-promomats-emerging-pharma/.

Informazioni aggiuntive Per maggiori informazioni su Veeva Vault PromoMats, visita la pagina: veeva.com/PromoMats Connettiti con Veeva su LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems Segui @veeva_eu su Twitter: twitter.com/veeva_eu

Informazioni su Veeva Systems Veeva Systems Inc. è un’azienda leader nello sviluppo di soluzioni aziendali in cloud per l’industria globale del life sciences. Puntando sull’innovazione, l’eccellenza del prodotto e il successo del cliente, Veeva vanta più di 1,100 clienti, che vanno dalle più grandi aziende farmaceutiche del mondo fino alle biotecnologie emergenti. Per maggiori informazioni visita il sito veeva.com/eu.

