Piramal Pharma Solutions rafforza la presenza del Regno Unito con l’espansione e l’aggiornamento delle sue strutture di Grangemouth e Morpeth

(Adnkronos) – – L’azienda ha predisposto la costruzione di uno stabilimento polivalente all’avanguardia per la produzione di coniugati farmaco-anticorpo (ADC) e per operazioni di riempimento e finitura asettiche a Grangemouth, in Scozia, e il miglioramento della produzione dei principi farmaceutici attivi (API) esistenti a Morpeth, in Inghilterra

– L’espansione è guidata da diversi prodotti in fase di sviluppo che si spostano verso la fase commerciale, unitamente alla crescente domanda di ADC e API da parte dei clienti

– I due fronti di ampliamento rappresentano un investimento totale di 55 milioni di sterline; ciascuno genererà opportunità di lavoro locali per lavoratori qualificati

MUMBAI, India, 10 febbraio 2022 /PRNewswire/ — La divisione Pharma Solutions di Piramal Pharma Limited, azienda leader nello sviluppo e nella produzione a contratto (CDMO), ha annunciato oggi l’espansione delle proprie strutture per i coniugati farmaco-anticorpo (ADC) presso lo stabilimento di Grangemouth, in Scozia, e l’investimento in nuove infrastrutture per principi farmaceutici attivi (API) presso lo stabilimento di Morpeth, in Inghilterra. Insieme, questi ampliamenti e aggiornamenti rappresentano un investimento totale di circa 55 milioni di sterline nelle capacità di sviluppo e produzione di farmaci con sede nel Regno Unito, oltre a nuove opportunità di impiego per il personale tecnico e operativo.

Ampliamento dello stabilimento per la produzione di ADC di Grangemouth

Nella prima fase di ampliamento dello stabilimento di Grangemouth, due nuove aree di produzione degli ADC, operative entro il terzo trimestre del 2023, saranno aggiunte alle tre esistenti. L’edificio è stato progettato per adattarsi a un ulteriore ampliamento, con fasi future pianificate che includono una nuova area di riempimento/finitura asettica dedicata agli ADC e due ulteriori aree di produzione su larga scala in grado di gestire lotti di maggiori dimensioni. Si sta inoltre costruendo un nuovo centro di customer experience per i clienti in visita allo stabilimento durante le attività di sviluppo e/o produzione. Le opere di preparazione del terreno e di palificazione sono in corso, e la cerimonia ufficiale di posa della prima pietra si è tenuta ieri, il 7 febbraio.

Piramal Pharma Solutions è un leader globale nello sviluppo e nella produzione di ADC, con centinaia di payload sviluppati e oltre un migliaio di lotti di ADC prodotti. Una volta completato, l’ampliamento migliorerà in modo significativo la posizione di PPS, aumentando le capacità di produzione degli ADC presso il sito di Grangemouth. Il nuovo stabilimento sarà interamente supportato da laboratori analitici (controllo di qualità, saggio basato sull’assorbimento del complesso immunitario a cui è legato un enzima [ELISA], buone prassi di fabbricazione [GMP]), magazzini e uffici amministrativi, tutti ospitati presso una sede appositamente costruita.

La struttura di Grangemouth di PPS vanta due importanti risorse per gli ADC: lo sviluppo rapido e adeguato allo scopo per materiali clinici precoci e uno sviluppo robusto e scalabile in fase avanzata per supportare gli studi cardine e il lancio commerciale. Combinando queste competenze con le offerte delle nostre altre tredici strutture nel mondo, tra cui stabilimenti per riempimento/finitura, payload e peptidi, siamo in grado di fornire servizi ADC integrati ai clienti alla ricerca di soluzioni rapide e semplificate.

Peter DeYoung, Chief Executive Officer di Piramal Pharma Solutions , ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare l’ampliamento della capacità della nostra struttura di Grangemouth nel Regno Unito. Questo nuovo progetto raddoppierà la nostra capacità di produzione di ADC, rafforzando la nostra capacità di servire i clienti lungo l’intero ciclo di vita dei farmaci. Il fattore principale alla base di questo investimento è la domanda di ADC commerciali, unita a una solida pipeline per i materiali clinici. Questa crescita conferma la forte attenzione di Piramal Pharma Solutions verso la centralità dei pazienti, la sua comprovata esperienza nella fornitura di servizi, le iniziative strategiche e le profonde relazioni con i clienti.”

Questo ampliamento rappresenta un investimento di 45 milioni di sterline, di cui 2,4 milioni di sterline di sovvenzione da parte di Scottish Enterprise, l’agenzia di sviluppo economico nazionale della Scozia.

Adrian Gillespie, Amministratore delegato di Scottish Enterprise, ha commentato: “L’investimento di Piramal è una straordinaria notizia per il settore Life Sciences in Scozia, uno dei più grandi cluster Life Sciences in Europa, e sta creando nuovi posti di lavoro di alta qualità, che saranno fondamentali per la nostra ripresa economica. Con il supporto di Scottish Enterprise, le proposte di ampliamento dello stabilimento di Grangemouth garantiranno maggiori risorse di ricerca e sviluppo e di produzione per lo sviluppo, la crescita e la produzione commerciale di farmaci nella lotta globale contro il cancro.”

L’ampliamento di Grangemouth, anch’esso co-finanziato dal cliente, è stato progettato per facilitare la continua evoluzione dell’attività attraverso la commercializzazione dei prodotti dei clienti, oltre che per soddisfare la solida pipeline legata alla domanda clinica in fase iniziale. La nuova struttura è stata costruita su un’area industriale dismessa di 2 ettari, a meno di 100 metri dallo stabilimento pre-esistente, ed è progettata per soddisfare i più elevati standard di compliance globale. Si prevede che questa espansione creerà circa 40-50 nuovi posti di lavoro, portando il numero totale di dipendenti nello stabilimento a oltre 250. I nuovi assunti integreranno il personale scientifico, tecnico e professionale altamente qualificato, che è già cresciuto di quasi quattro volte negli ultimi anni.

Ivan McKee, Ministro per gli investimenti del governo scozzese, ha aggiunto: “Si tratta di un nuovo importante sviluppo che potrebbe contribuire alla cura di forme di cancro letali, e Scottish Enterprise parteciperà con il proprio finanziamento alla creazione di 40 nuovi posti di lavoro e alla salvaguardia di 170 ulteriori posti di lavoro a Grangemouth.”

“Stiamo collaborando con agenzie come Scottish Enterprise per fornire supporto alla produzione in tutta la Scozia. Investimenti di questo tipo ci aiutano a costruire un settore forte che stimolerà la nostra ripresa economica e porterà benessere.”

Investimento per gli API nello stabilimento di Morpeth

L’investimento in funzionalità API presso lo stabilimento di Morpeth, per un valore di circa 10 milioni di sterline, include nuove attrezzature, infrastrutture e impianti di pubblica utilità. L’obiettivo è soddisfare la crescente domanda di mercato da parte dei clienti API globali, migliorando al contempo l’impronta ambientale di PPS, sostituendo le apparecchiature obsolete con nuove alternative efficienti dal punto di vista energetico. Sono oltre 400 i dipendenti impiegati a Morpeth, di cui circa 160 direttamente coinvolti nelle operazioni API, e questo investimento contribuisce a salvaguardare il loro futuro, migliorando al contempo l’impatto ambientale del sito. PPS sta investendo direttamente 8 milioni di sterline, mentre il governo britannico sta contribuendo al progetto con 2 milioni di sterline.

Il Sig. DeYoung ha concluso: “PPS è fermamente impegnata a tenere il passo con il mercato attraverso ampliamenti e investimenti, ma stiamo lavorando sodo per realizzare questo progetto concentrandoci su pratiche sostenibili e responsabili per l’ambiente. Durante questo sviluppo delle nostre capacità negli stabilimenti in Nord America e in India, stiamo predisponendo piani simili”.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un’azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l’intero ciclo di vita dei farmaci. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la ricerca farmaceutica, servizi di sviluppo di processi e prodotti farmaceutici, forniture per test clinici, fornitura commerciale di principi attivi e forme farmaceutiche finite. Offriamo inoltre servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di principi attivi altamente potenti, coniugati farmaco-anticorpo, riempimento/finitura sterile, prodotti e servizi peptidici, e farmaci solidi efficaci per via orale. La nostra comprovata esperienza come fornitore di servizi fidato con esperienza in varie tecnologie ci rende un partner d’elezione per le aziende innovative e generiche in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.piramalpharmasolutions.com | Twitter | LinkedIn



Informazioni su Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso strutture di produzione end-to-end in 15 stabilimenti globali e una rete di distribuzione globale in oltre 100 Paesi. PPL comprende: Piramal Pharma Solutions (PPS), un’azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), un’azienda di farmaci generici complessi per uso ospedaliero; e l’azienda India Consumer Healthcare che vende prodotti da banco. PPS offre alle aziende innovative e generiche soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end attraverso una rete integrata a livello globale di strutture per tutto il ciclo di vita dei farmaci. Il complesso portafoglio di prodotti ospedalieri di PCC include anestetici per inalazione, terapie intratecali per la spasticità e la gestione del dolore, iniettabili per il dolore e anestetici, antiinfettivi iniettabili e altre terapie. Il settore indiano Consumer Healthcare è tra i principali attori in India nel settore dell’autoassistenza, con marchi affermati nel mercato indiano dell’assistenza sanitaria per i consumatori. Inoltre, PPL ha una joint venture con Allergan, leader nel settore dell’oftalmologia nel mercato indiano delle formulazioni. A ottobre 2020, l’azienda ha ricevuto investimenti di partecipazione al capitale dal Gruppo Carlyle.

Per ulteriori informazioni, visitare: www.piramal.com | Facebook | Twitter | LinkedIn



