Pio e Amedeo: “Riprese le registrazioni di Emigratis”

Ieri sera Pio e Amedeo sono stati ospiti di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101.

Alla domanda di Maurizio Costanzo: “Quali sono i vostri programmi?”, Pio e Amedeo hanno risposto: “Abbiamo ripreso le registrazioni di ‘Emigratis’, siamo felici di dare a te questa notizia in anteprima. E’ un bel coraggio anche da parte di Canale 5 mandare in onda un format così diciamo particolare. Incontreremo grandi nomi del jet set e poi ci sarà una svolta finale che non possiamo spoilerare, ma sarà una bella svolta. Probabilmente chiuderemo definitivamente questa parentesi di Emigratis.

L’idea per farci tornare è stata quella di far ripartire il mondo: speriamo davvero sia di buon auspicio per l’Italia far vedere come sta reagendo l’estero a questo post, speriamo, pandemia.

Con ‘Emigratis’ noi interpretiamo due personaggi che sono una sorta di nostro alter ego, che abbiamo visto crescere nel nostro quartiere, sono due personaggi scorretti, due che a tavola si mettono in canottiera anche se sono nel ristorante dove devi mantenere le regole del galateo”

“Abbiamo già cominciato a registrare qualcosa, siamo tornati da Londra la settimana scorsa e un’altra tappa sarà Dubai”