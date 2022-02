Piattaforme Streaming Video on Demand: i numeri del quarto trimestre 2021

Streaming Video on Demand: Justwatch ha fornito i numeri del quarto trimestre 2021.

È stato un ultimo trimestre di successo per Netflix e Disney+, entrambi cresciuti del +1%. Quella crescita è stata particolarmente importante per Netflix per espandere il divario con il secondo giocatore più grande in Italia: Prime Video. Inoltre, NowTV è cresciuta del +1% mentre gli altri servizi di streaming sono leggermente diminuiti.

Sviluppo della quota di mercato nel 2021

Nel 2021, solo Disney+ ha migliorato la sua quota di mercato. Il servizio di streaming è cresciuto del +4%. Prime Video e Netflix, nonché TimVision e Infinity hanno registrato lievi diminuzioni, probabilmente dovute alla forte crescita di Disney+.​​​​​​​

I dati della tv on demand in Italia

Netflix mantiene la leadership di mercato, con una quota pari al 29%. Poco distante Prime Video di Amazon, con il 17%. Sul gradino più basso del podio troviamo Disney+ che si attesta al 17%.

Subito dopo, Timvision e Now tv con il 6%.