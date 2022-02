P&G Italia News, una finestra sul mondo Procter&Gamble

(Adnkronos) – Impatto sulle Comunità, Uguaglianza&Inclusione, Sostenibilità Ambientale, sostenute da Etica e Responsabilità d’Impresa: questi i pilastri su cui si fondano le azioni di Procter&Gamble con l’obiettivo di costruire un futuro migliore, che metta al centro le persone e l’attenzione all’ambiente. Obiettivo per il quale in Italia, a gennaio 2021, è stato avviato ‘P&G per l’Italia’, il programma di cittadinanza d’impresa con cui l’azienda sta realizzando progetti concreti di responsabilità sociale e ambientale in tutto il Paese.

Per raccontare le iniziative, i risultati e le storie delle persone coinvolte, l’azienda ha ideato e lanciato a maggio 2021 la nuova rivista digitale e gratuita P&G Italia News, giunta al suo quarto numero. “P&G Italia News nasce con l’obiettivo di condividere i progetti e le azioni di P&G e dei suoi marchi sia internamente che esternamente all’azienda con una forma di intrattenimento, nella convinzione che per affrontare la sfida globale imposta dal presente sia indispensabile farlo insieme. La rivista raccoglie in maniera interattiva e con l’arricchimento di contenuti multimediali notizie, approfondimenti e riflessioni sui temi che permeano il nostro impegno nella cittadinanza d’impresa. Azioni concrete, grazie alle quali vorremmo essere riconosciuti come un’azienda che si comporta in modo responsabile, sostiene buone cause, promuove l’uguaglianza e l’inclusione, rispetta l’ambiente e nella quale i dipendenti sono liberi di esprimere se stessi nella loro unicità liberando il proprio potenziale”, dichiara Riccardo Calvi, direttore Comunicazione Procter&Gamble in Italia nonché Direttore editoriale della rivista.