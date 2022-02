Pechino 2022, slalom: oro a Noel, Razzoli chiude ottavo

(Adnkronos) – Il francese Clement Noel ha vinto la medaglia d’oro nello slalom a Pechino 2022. Il transalpino con una super seconda manche ha chiuso con il tempo complessivo di 1.44.09 davanti all’austriaco Johannes Strolz a +0.61 argento, e al norvegese Sebastian Foss-Solevaag a +0.70 bronzo. Peccato per gli azzurri con Giuliano Razzoli che chiude in ottava posizione con un ritardo di +0.96, mentre Tommaso Sala è 11esimo a +1.28. Uscito nella seconda manche Alex Vinatzer.

Sulla pista Ice River di Yanqing, il 24enne francese Noel riporta i transalpini sul gradino più alto del podio olimpico nella disciplina dopo 20 anni, mancava infatti da Salt Lake 2002. Una manche quasi perfetta, soprattutto nella seconda parte di gara, conclusa con il tempo complessivo di 1’44″09, che ha regalato a Noel quella medaglia già sfiorata giovanissimo a PyeongChang. Un ampio margine -ben 61 centesimi- quello tra il francese e il suo diretto avversario l’austriaco Johannes Strolz, che riesce così nell’impresa di replicare le medaglie di papà Hubert, 34 anni dopo l’oro in combinata e l’argento in slalom a Calgary 1988. Terza posizione per il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, che recupera una posizione al compagno di squadra Henrik Kristoffersen, mettendosi al collo il bronzo olimpico a 70 centesimi dal vincitore.

Giuliano Razzoli si è dovuto arrendere dopo una grande seconda manche, classificandosi all’ottavo posto. Il 37enne appartenente al Centro Sportivo Esercito è arrivato ad appena 26 centesimi dal podio, con un ritardo dal primo posto pari a 96 centesimi. Undicesima posizione per Tommaso Sala a 1″28, out invece Alex Vinatzer, partito a tutta per cercare di recuperare lo svantaggio della prima run ma inforcando a poche porte dall’arrivo.