Pechino 2022, gigante femminile: Brignone argento

(Adnkronos) – Pechino 2022, Federica Brignone ha vinto la medaglia d’argento nel gigante femminile. L’azzurra ha chiuso con il tempo di 1.55.97 dietro solo alla svedese Sara Hector con il crono di 1.55.69. Bronzo alla svizzera Lara Gut-Behrami. La Brignone a 31 anni è la più anziana della storia a vincere una medaglia nel gigante olimpico.

Con l’argento della Brignone in gigante arriva la quarta medaglia italiana ai Giochi, la 33esima nella storia dello sci alpino ai Giochi. L’azzurra quattro anni fa a PyeongChang aveva vinto il bronzo. Si tratta della prima medaglia dello sci alpino in questa edizione dei Giochi Olimpici Invernali. L’ultimo argento olimpico italiano nella storia dello sci alpino femminile è quello di Isolde Kostner, vinto nella discesa libera di Salt Lake City 2002. Elena Curtoni chiude in 20esima posizione a 4″22, mentre Marta Bassino era uscita nella prima manche.