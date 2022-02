Pechino 2022, boom di contagi covid

(Adnkronos) – Contagi covid in aumento a Pechino. Nel primo giorno di gare gli organizzatori dei Giochi Olimpici invernali 2022 hanno registrato altri 45 nuovi casi di, 25 dei quali riguardano atleti e membri dei team. I nuovi dati portano a 353 il totale dei contagi registrati ai Giochi a partire dal 23 gennaio.

Il numero dei positivi è più del doppio dei 21 casi registrati il giorno precedente ma gli organizzatori non sono preoccupati per l’aumento. “Il numero complessivo è aumentato, ma rientra nelle nostre aspettative”, ha affermato Huang Chun, vicedirettore generale del Comitato organizzatore dell’Ufficio per la prevenzione e il controllo delle pandemie di Pechino.

Con la maggior parte degli atleti e dei membri delle squadre ora sul posto, gli organizzatori prevedono che i casi positivi inizieranno a diminuire. “In generale pensiamo che la situazione sia sotto controllo”, ha detto ancora Chun.

Tra le persone risultate positive al covid ieri anche lo slittinista Kevin Fischnaller, atleta della delegazione italiana. “L’atleta è stato isolato e posto sotto osservazione medica a Yanqing”, con comunica ufficialmente il Coni che “sta applicando rigidamente le regole stabilite nel Playbook per proteggere i partecipanti ai Giochi e la popolazione cinese. Auguriamo a Kevin una pronta guarigione!”.

“E questo è tutto, è stata l’ultima run della mia stagione. A causa del test positivo al Covid non mi è permesso competere al più grande evento dell’anno, le Olimpiadi”. Questo lo sfogo di Kevin Fischnaller su Instagram. L’azzurro ha pubblicato la foto della sua ultima prova, prima che l’esito del tampone lo costringesse all’isolamento e a rinunciare ai Giochi. “Ero devastato quando ho saputo il risultato, tutto il lavoro degli scorsi anni per niente. Grazie per tutti i messaggi gentili che ho ricevuto e buona fortuna agli atleti là fuori”, ha concluso lo slittinista azzurro.