Pechino 2022, altri due bronzi per Italia con Ghiotto e Wierer

(Adnkronos) – Altre due medaglie di bronzo per l’Italia a Pechino 2022. Davide Ghiotto sul terzo gradino del podio nel pattinaggio di velocità 10000 metri uomini. L’azzurro ha chiuso col tempo di 12’45”98 alle spalle dello svedese Nils Van der Poel che conquista l’oro ottenendo il nuovo record del mondo, 12’30”74, argento per l’olandese Patrick Roest, 12’44”59. Nono posto per Michele Malfatti che chiude col tempo di 13’01”42.

Medaglia di bronzo per Dorothea Wierer nella 7,5 km sprint di biathlon ai Giochi olimpici. L’azzurra chiude col tempo di 21’21”5 alle spalle della norvegese Marte Olsbu Roeiseland, oro in 20’44”3, argento alla svedese Elvira Oeberg, 21’15”2.

Wierer ha compiuto l’ennesima straordinaria impresa della carriera, vincendo la medaglia di bronzo nella sprint femminile ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Una prova straordinaria quella della trentunenne biathleta altoatesina, che ha regalato spettacolo al poligono con una sessione di tiro perfetta e rapidissima, rafforzandola con una solida prova sugli sci stretti. Wierer ha chiuso in testa sia nella graduatoria dello Shooting Time che del Range Time, regalandosi la soddisfazione di ottenere la prima medaglia a cinque cerchi nella storia del biathlon femminile italiano.

La medaglia d’oro è finita al collo della norvegese Marte Roeiseland, che ha messo in scena la gara perfetta, issandosi al primo posto con il tempo di 20’44”3, grazie anche al miglior tempo sugli sci. Seconda posizione per la svedese Elvira Oeberg, attardata di 30”9 rispetto alla leader della classifica. Lisa Vittozzi ha chiuso al trentaseiesimo posto. La sappadina si è comunque tolta la soddisfazione del secondo Range Time dietro a Wierer, con almeno 10 secondi sulle avversarie ma incappando in 4 errori al tiro a terra che l’hanno penalizzata chiudendo a 2’24”8. Cinquantasettesimo posto per Samuela Comola, ottantaduesima Federica Sanfilippo.