(Adnkronos) – Sono stati registrati 24 nuovi casi di coronavirus legati ai Giochi di Pechino 2022 nelle ultime 24 ore. Sono 11 quelli emersi all’arrivo in aeroporto in Cina (7 tra atleti e staff), mentre tredici arrivano dalla bolla olimpica su un totale di 74.603 test Pcr effettuati. Il numero complessivo dei casi, dal 23 gennaio in avanti, sale a 387.