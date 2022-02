Passaggio a Nord Ovest: la puntata del 26 febbraio

Passaggio a Nord Ovest, il programma ideato e condotto da Alberto Angela, celebra 25 anni.

Era il 3 marzo del 1997 quando iniziò un viaggio alla scoperta del nostro pianeta e delle sue differenti civiltà.

Le anticipazioni della puntata

Da sabato 26 febbraio, alle 11.20 su Rai 1, ad accogliere Alberto Angela e i telespettatori c’è uno studio rinnovato, eco-compatibile e ideato nel rispetto della sostenibilità ambientale.

Protagonista, in apertura, la presa della Bastiglia, punto di svolta della Rivoluzione Francese. Grazie a interviste con esperti, modelli 3D e ricostruzioni, è possibile percorrere le strade di Parigi al fianco dei rivoluzionari, entrare nella Bastiglia con l’esercito del Re, e rivivere gli scontri armati e le strategie militari di una giornata da cui ebbe origine un’ondata che travolse il mondo intero.

Ci si sposta, poi, nella basilica di San Pietro in Vincoli, a Roma, per ammirare da vicino una delle opere più travagliate di Michelangelo: il Mosè. Quindi in Spagna dove ogni anno, tra il 14 e il 19 marzo, la città di Valencia è teatro di una grande festa popolare, le Fallas.

La parola “Falla” deriva dal latino “Facula”, “torcia”, ed è il nome delle particolari costruzioni artistiche di legno e cartapesta che connotano la festa.

Si approda, infine, nell’estremo nord dell’Europa, dove il sole per sei mesi non sorge mai: da Luleå in Svezia a Nårvik in Norvegia, dal golfo di Botnia, attraverso il Circolo Polare Artico, fino all’Oceano norvegese e ai suoi spettacolari fiordi.