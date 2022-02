Olimpiadi Pechino 2022, programma gare 9 febbraio

(Adnkronos) – Le gare in programma domani, mercoledì 9 febbraio 2022, alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 (orario Italia). Per l’Italia, in particolare chance di medaglia nello slalom femminile di sci alpino e nello short track.

Ore 2.30, Snowboard: halfpipe donne Qualification Run 1;

Ore 3.15, Sci alpino: prima manche slalom donne;

Ore 3.21, Snowboard: halfpipe donne Qualification Run 2;

Ore 3.30, Sci alpino: prima prova cronometrata discesa combinata alpina uomini;

Ore 4.00, Snowboard: cross donne seeding run 1;

Ore 4.00, Freestyle: finale freeski big air uomini Run 1;

Ore 4.22, Freestyle: finale freeski big air uomini Run 2;

Ore 4.45, Freestyle: finale freeski big air uomini Run 3;

Ore 4.55, Snowboard: cross donne seeding run 2;

Ore 5.30, Snowboard: halfpipe uomini Qualification Run 1;

Ore 5.40, Skeleton: prove 5 e 6 singolo donne;

Ore 6.21, Snowboard: halfpipe uomini Qualification Run 2;

Ore 6.45, sci alpino: seconda manche slalom donne;

Ore 7.30, Snowboard: cross donne ottavi di finale;

Ore 8.00, Combinata Nordica: salto trial round Gundersen individuale trampolino piccolo;

Ore 8.07, Snowboard: cross donne quarti di finale;

Ore 8.20, Skeleton: prove 5 e 6 singolo uomini;

Ore 8.28, Snowboard: cross donne semifinali;

Ore 8.45, Snowboard: cross donne small final, poi big final;

Ore 9.00, Combinata Nordica: salto competition round Gundersen individuale trampolino piccolo;

Ore 12.00, Combinata Nordica: fondo 10 km Gundersen individuale;

Ore 12.00, Short Track: quarti di finale 1500 metri uomini;

Ore 12.44, Short Track: batterie 1000 metri donne;

Ore 13.05, Curling: sessione 1 round robin uomini (Danimarca-Canada, USA-ROC, Norvegia-Svizzera, Cina-Svezia);

Ore 13.20, Slittino: prima manche doppio;

Ore 13.29, Short Track: semifinali 1500 metri uomini;

Ore 13.45, Short Track: semifinali 3000 metri staffetta donne;

Ore 14.13, Short Track: Finale B 1500 metri uomini;

Ore 14.20, Short Track: Finale A 1500 metri uomini;

Ore 14.35, Slittino: seconda manche doppio.