Officine 900 detta le tendenze 2022 per l’arredo bar su misura

Milano, 25 Febbraio 2022



Officine 900

è il brand made in Italy che ispira i nuovi trend per l’arredamento di bar, pasticcerie e gelaterie. Un faro del design per i locali di settore che hanno l’ambizione di differenziarsi per unicità.



LA CHIAVE VINCENTE E’ ESSERE UNICI



I bar non sono più semplici locali nei quali trascorrere qualche minuto per un caffè, ma sono diventati veri e propri luoghi di socializzazione. Un bar deve avere qualità sconosciute alla maggior parte delle altre attività, perché deve essere in grado di conquistare la fiducia ed entrare nelle abitudini del cliente, diventando una tappa fissa della quotidianità di ognuno.

Malgrado la qualità dei prodotti offerti, la bravura e la simpatia del barista e la posizione geografica del locale costituiscano elementi di grande importanza, anche l’arredamento sta rapidamente assurgendo a valore fondamentale, in grado di fare la differenza fra un semplice bar di passaggio ed un’attività di successo. Nonostante i bar nascano da un’idea molto semplice, ovvero quella di creare un luogo adatto a fare colazione o nel quale ritrovarsi per l’aperitivo, oggigiorno ogni bar presenta caratteristiche uniche, capaci di renderlo un posto esclusivo e ricco di peculiarità.

A Roma, come Milano, Napoli, Firenze e il resto dell’Italia, la maggior parte delle persone ha l’abitudine di frequentare i bar di mattina, per bere un caffè e fare colazione, oppure prima di cena, al fine di concedersi qualche minuto di relax sorseggiando un buon aperitivo insieme ad amici o conoscenti. Tuttavia, oggi questi locali sono frequentati a qualsiasi ora del giorno e della notte, grazie alla mole di servizi offerti (come l’opportunità di potervi acquistare o consumare bibite, panini, snack, gelati e così via). In ogni quartiere e zona della città, infatti, ciascun bar può vantare un numero più o meno elevato di passanti occasionali e clienti abituali.

Come abbiamo potuto riscontrare presso HOST 2021, in un contesto di questo tipo, uno dei fattori determinanti in grado di sancire o meno il successo di un bar, gelateria o pasticceria è l’originalità del suo arredamento. Da qualche anno, l’idea che si è fatta avanti con forza è quella di differenziare il proprio locale dallo stereotipato panorama dell’arredo bar classico, preferendo a quest’ultimo soluzioni uniche e possibilmente artigianali e stili d’arredo creati in base al desiderio e alle idee del committente.

Ed ecco che designer d’interni e artigiani specializzati nell’arredamento di pasticcerie, bar e gelaterie, sono rapidamente diventati le principali figure di riferimento all’interno di questo particolare settore merceologico. Nella realizzazione di un progetto d’arredo vincente, risultano fondamentali sia le idee del proprietario che le capacità e l’estro del designer.

Tantissimi proprietari di locali e bar di Roma e Milano hanno compreso l’importanza di affidare l’arredamento della propria attività a professionisti del settore, dedicando particolare attenzione ad una fase che fino a qualche anno fa veniva spesso trascurata.

Oggi, la maggior parte dei nuovi proprietari intende differenziarsi dai propri competitor, dando vita ad opere di design sempre più stravaganti ed appariscenti. E se tanti si affidano alle riviste specializzate o prendono esempio da luoghi visitati di persona, molti altri scelgono di dar vita ad arredamenti innovativi, frutto della propria inventiva e personalità.

Ma non è affatto detto che per aver successo sia necessario propendere per uno stile moderno ed appariscente. Molti bar ben frequentati hanno deciso di cambiare totalmente registro, optando per uno stile più classico e ricco di particolari vintage. In fin dei conti ogni genere di arredo bar può andar bene e conquistare il cliente, a patto che sia originale e che sia ben chiara la sua impronta artigianale.

Sarà possibile prediligere affascinanti elementi d’arredo in legno, mobili d’antan, oppure luci al neon o inserti colorati in plexiglass, qualora lo stile scelto sia più moderno. Insomma, non importa quale look si voglia creare, poiché la cosa più importante è che questo risulti unico e sensazionale, in modo da offrire un’impressione particolare e dirompente.

Sono molti i brand specializzati nell’arredo su misura per bar, pub, pasticcerie e gelaterie. Con il supporto di un interior designer che abbia la giusta esperienza nel settore non sarà difficile trovare un arredamento che faccia al proprio caso. Moltissimi neo proprietari, sono riusciti ad ottenere più di quanto sperato e a rientrare nel budget stabilito in partenza solo grazie ai consigli dei designer più bravi.

Costoro non avranno difficoltà a consigliare ciascun imprenditore circa l’impiego di materiali alternativi, in grado non soltanto di permettere di realizzare le proprie idee in maniera unica ed originale, ma anche in modo che queste siano funzionali e pratiche. Infine, ciascun complemento d’arredo progettato da un professionista del settore avrà più possibilità di durare nel tempo, perché realizzato con materiali che si prestano esattamente per quel genere di utilizzo.

Una delle aziende di riferimento del settore è Officine 900, specializzata nella progettazione, realizzazione e messa in opera di arredamenti per bar, gelateria e pasticceria su misura. Officine 900 è in grado di dar vita a progetti d’arredo ad hoc, capaci di abbracciare qualsiasi stile e offrendo una chiara impronta artigianale ai suoi prodotti.

I lavori dell’azienda italiana coniugano funzionalità ed esigenze di design ed impiegano i materiali più adatti a conciliare le più disparate necessità pratiche del cliente con le diverse soluzioni di tendenza in voga. Affidandosi ad uno specialista dell’arredo bar è possibile passare da ambienti vintage, caratterizzati da linee equilibrate e materiali di origine naturale, a locali più moderni, che sposano uno stile minimalista e che abbondano di suggestioni super tecnologiche, passando per ambienti polifunzionali, realizzati secondo un suggestivo stile post-industriale.

Oggigiorno lo stile è tutto e sapersi adattare ad una rinnovata domanda è molto importante. Ovviamente, il look scelto per gli interni dovrà rispecchiare quello adottato per il menù, il logo, l’insegna e le pagine social. Tutti gli elementi che appartengono alla propria attività dovranno necessariamente presentare la stessa immagine chiara e coerente.

E allora perché non approfittare dell’occasione giusta per rinfrescare completamente l’immagine del proprio locale bar, gelateria o pasticceria con un arredamento unico e personalizzato?

