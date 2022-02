OBJECTWAY SI CONFERMA PARTNER CHIAVE PER LA STRATEGIA DIGITALE DI RATHBONES

LONDRA & MILANO–(BUSINESS WIRE)–Objectway, tra i primi 100 provider a livello mondiale di wealth, banking & asset management software, è stata confermata come partner digitale strategico di Rathbones nella loro relazione annuale 2021 recentemente pubblicata.

Objectway ha collaborato con Rathbones, uno dei principali Investment Manager nel Regno Unito con più di 68,21 miliardi di sterline di AUM, per creare e implementare il loro portale digitale e l’app “MyRathbones”, assicurando ai clienti e agli advisor di Rathbones l’accesso agli investimenti e ai gestori, sempre e ovunque. È disponibile su desktop, tablet e smartphone.

Implementata nel 2020 e incrementata ulteriormente nel corso del 2021, MyRathbones è stata adottata con successo da circa il 43% dei clienti Rathbones che accedono al servizio in media più di 6 volte al mese e scaricano decine di migliaia di report di investimento ogni trimestre.

Nel 2021, in collaborazione con Objectway, Rathbones ha realizzato un importante aggiornamento del suo sistema di custodia e regolamento, completato entro i tempi e il budget previsti. La soluzione aggiornata costituisce una solida base per l’imminente lancio delle loro future soluzioni digitali volte a migliorare le attività verso i potenziali clienti, l’onboarding e il servizio.

“Negli ultimi due anni, Objectway ha dimostrato di essere un partner affidabile in termini di progettazione e realizzazione di soluzioni per le componenti chiave della nostra strategia digitale. Siamo felici di confermarli come partner strategico per i nostri futuri piani di trasformazione digitale,” ha affermato Andy Brodie, Chief Operating Officer di Rathbones.

“Collaborare con Rathbones negli ultimi due anni al loro programma di trasformazione digitale è stato estremamente costruttivo e soddisfacente per noi e siamo orgogliosi di aver raggiunto gli obiettivi e soddisfatto le loro aspettative,” ha commentato Alberto Cuccu, CEO di Objectway International. “Con un approccio agile e incrementale, insieme abbiamo ottenuto una piattaforma digitale scalabile e flessibile.”

1 al 31 dicembre 2021.

