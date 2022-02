o9 Solutions a supporto di Marelli per la trasformazione digitale dei processi in ambito Supply Chain management

DALLAS e AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–o9 Solutions, prestigioso fornitore di piattaforme software aziendali basate sull’intelligenza artificiale per la trasformazione della pianificazione e dei processi decisionali, ha annunciato oggi una nuova partnership con Marelli, fornitore automotive a livello globale. Marelli utilizzerà la piattaforma o9 Digital Brain per sviluppare digitalmente i processi di pianificazione della domanda e della supply chain a livello globale.

Marelli è uno dei maggiori fornitori indipendenti a livello globale in ambito automotive, con esperienza e valori di riferimento nell’innovazione e nell’eccellenza manifatturiera. Per ottimizzare i processi di pianificazione a sostegno dei propri obiettivi di business, Marelli doveva affiancarsi ad un partner innovativo. La piattaforma o9 Digital Brain, con la sua ricca copertura funzionale, permetterà a Marelli di soddisfare appieno le proprie esigenze grazie alla sua architettura altamente scalabile e cloud nativa ed all’esclusivo Enterprise Knowledge Graph (EKG). La piattaforma o9 aiuterà Marelli a digitalizzare ed automatizzare i processi di pianificazione della domanda, migliorando la produttività dei pianificatori e garantendo decisioni più accurate e veloci.

La collaborazione di Marelli con o9 avrà inizio con la digitalizzazione del processo di pianificazione per sei stabilimenti pilota della divisione Automotive Lighting di Marelli. Questo consentirà a Marelli di generare una previsione più accurata della domanda proveniente dagli OEM automotive. Inoltre la piattaforma o9 creerà una rappresentazione digitale ‘gemella’ (“digital twin”) delle attività di Marelli consentendo di rendere più accurata la previsione della domanda, di anticipare possibili rischi della supply chain e di migliorare la gestione dei magazzini.

“La digitalizzazione è cruciale nella nostra strategia di gestione della Supply Chain.” – ha dichiarato Jesus Beas, VP, Global Supply Chain Management di Marelli – “Le catene di fornitura sono sistemi tipicamente molto complessi e questo è specialmente vero nel settore automotive. Per questo, avere accesso ai dati significativi in tempo reale, poter vedere le connessioni rilevanti tra di essi e capire le possibili implicazioni sul business è centrale per prendere decisioni informate ed efficaci. Attraverso i sistemi di o9 potremo potenziare la nostra visibilità della supply chain e le nostre capacità di elaborazione dei possibili scenari, facendo un ulteriore passo avanti nella digitalizzazione dei nostri processi di supply chain.”

“Sempre più aziende si affidano alla piattaforma o9 Digital Brain per prendere decisioni più rapide ed accurate ottimizzando la propria Supply Chain anche in periodi di elevata volatilità come quello che stiamo vivendo. Siamo lieti di accogliere Marelli come nuovo cliente e siamo sicuri di poter contribuire significativamente alla trasformazione digitale dei loro processi decisionali ” ha dichiarato Igor Rikalo, COO di o9.

Informazioni su o9 Solutions, Inc.

o9 Solutions è una prestigiosa piattaforma cloud-native per la pianificazione aziendale integrata e la gestione dei processi decisionali basata sull’intelligenza artificiale. Sia che si tratti di un miglior forecast della domanda, allineare la domanda alla pianificazione della supply chain o gestire le iniziative commerciali, qualsiasi processo diventa più rapido e intelligente grazie all’intelligenza artificiale di o9. La tecnologia proprietaria di o9 consente di integrare una moltitudine di dati e sistemi aziendali, generare analytics e supportare il decision making con suggerimenti di ottimizzazione prescrittivi, che utilizzano algoritmi avanzati anche per lo sviluppo di scenari alternativi real-time. o9 permette una collaborazione integrata di tutte le funzioni aziendali su un’unica piattaforma grazie anche ad un’interfaccia utente estremamente intuitiva. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.o9solutions.com.

