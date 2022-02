Nuove tendenze: le università online (costi e percorsi)

L’avvento del Covid ha rivoluzionato completamente la vita universitaria: se prima gli esami e le lezioni si svolgevano in presenza, oggi l’online è diventata la nostra nuova normalità con benefici evidenti per tutta la comunità. C’è un gruppo di atenei che, però, aveva intuito le potenzialità di questo progetto molto prima dell’avvento della pandemia Covid-19.

Nei primi anni 2000 nascevano in Italia le università telematiche, un gruppo di sistemi privati che offrivano la possibilità agli studenti di studiare e lavorare contemporaneamente, erogando corsi ed esami su dinamiche piattaforme di e-learning.

Per molto tempo questo tipo di università è stata osteggiata da quanti non credevano questo sistema fosse effettivamente valido ai fini formativi. Oggi la tendenza è cambiata: aziende e liberi professionisti ne hanno compreso il potenziale, premiando tutti coloro che decidono di intraprendere questo tipo di percorso.

Università online: costi

Un falso mito serpeggia intorno ai costi delle università online: si dice che siano estremamente esose. Gli atenei telematici hanno un sistema di calcolo delle tasse non convenzionale. Le università pubbliche stabiliscono i costi in base al reddito degli studenti: il sistema ISEE è universale per tutti, inizia con la visita al CAF o al commercialista e termina con la ricezione del bollettino a casa.

I sistemi online, invece, hanno una rata fissa che può essere ridimensionata grazie ad un sistema di convenzioni. Se fai parte di un’associazione o di un gruppo affiliato all’università il costo si riduce considerevolmente, senza considerare poi la possibilità di accedere ai bandi per le borse di studio (in alcuni atenei senza distinzione di reddito) per meriti formativi che riducono ulteriormente il prezzo di partenza.

Le università online, inoltre, non comportano costi in termini di spostamenti (dovrai prendere la macchina o i mezzi per raggiungere l’università tradizionale dopo la pandemia – in alcuni casi anche il treno in verità) e di libri: tutto il materiale didattico è offerto gratuitamente sulla piattaforma di e-learning ed è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

In questo modo puoi connetterti e iniziare a studiare mentre sei in pausa dal lavoro o dagli obblighi familiari senza dover attendere l’orario specifico di una lezione.

Alcuni studenti si preparano all’esame la sera, altri la mattina molto presto prima di entrare in ufficio; poi una volta terminato il periodo di studio conseguono un titolo e fanno application per un nuovo lavoro laurea alla mano ed esperienza professionale alle spalle abbattendo i tempi di gavetta e posizionandosi davanti a tantissimi colleghi che sono stati rallentati dai tempi canonici che richiederebbe la formazione in Italia.

I percorsi delle università online

Qualsiasi tipo di percorso formativo tu abbia in mente, nelle università telematiche esiste già. Hai la possibilità di laurearti in Giurisprudenza (a ciclo unico o facendo la triennale e la specialistica), in Lettere e Filosofia, in Scienze della Nutrizione o in Ingegneria.

Esiste addirittura un’università online dedicata interamente alle professioni sanitarie. Ci sono lauree brevi o magistrali, master, corsi da 24cfu e di perfezionamento.

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e tutte le pratiche d’immatricolazione si possono svolgere online, velocizzando ulteriormente i tempi; basta semplicemente compilare il form sul sito ufficiale dell’ateneo, pagare le tasse, calcolate in base alle convenzioni messe a disposizione e ti verranno a questo punto fornite le credenziali di accesso al portale dello studente.

Qui puoi seguire le lezioni nelle aule virtuali, contattare insegnanti e tutor e sostenere gli esami senza vincoli di nessun tipo – se non, in alcuni rari casi – le propedeuticità. La formazione è strutturata e completa ma soprattutto accessibile: tutto in questo universo è a portata di clic.