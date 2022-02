Arriva in Italia la nuova T-Roc R

Debutta sul mercato italiano la Nuova T-Roc R, la versione sportiva al vertice della gamma del rinnovato crossover compatto Volkswagen.

Associato di serie a un cambio DSG a 7 rapporti, il suo motore 2.0 TSI da 221 kW (300 CV) la fa accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4,9 secondi e raggiungere la velocità massima limitata elettronicamente di 250 km/h.

Grazie alla trazione integrale intelligente 4MOTION, la Nuova T-Roc R si conferma non solo un’auto dalle prestazioni esaltanti, ma anche un’affidabile compagna di viaggio in ogni condizione del fondo stradale.

Tutto ciò senza sacrificare nulla del versatile concetto di base della Nuova T-Roc, che garantisce un elevato comfort nei lunghi viaggi e una convincente funzionalità nello sfruttamento dello spazio a bordo.

Equipaggiata di una dotazione di serie particolarmente ricca, la Nuova T-Roc R è proposta in Italia a un prezzo di listino di 48.700 Euro. Il suo arrivo presso le Concessionarie Volkswagen è programmato per il mese di maggio.

La tecnica

Le esaltanti prestazioni della Nuova T-Roc R si basano sulla combinazione tra il moderno quattro cilindri 2.0 TSI e la trazione integrale intelligente 4MOTION, che nell’arco di pochi millisecondi distribuisce l’elevata potenza disponibile di serie fra le ruote anteriori e posteriori.

In combinazione con la sovralimentazione mediante turbocompressore e l’iniezione diretta di benzina, il potente 2.0 TSI raggiunge una coppia notevole anche ai bassi regimi: già a partire da 2.000 giri al minuto è infatti disponibile la coppia massima di 400 Nm, che resta costante fino a 5.200 giri.

Alla dinamica di marcia entusiasmante contribuisce anche la perfetta integrazione del cambio DSG a 7 marce di serie al temperamento del motore.

La funzione Launch Control, anch’essa inclusa nella dotazione standard, consente inoltre partenze con spinta e trazione massime. L’impianto frenante ad alte prestazioni garantisce decelerazioni sempre efficaci e, con le pinze verniciate in blu, rappresenta anche un dettaglio estetico degno di nota.

Il telaio sportivo specifico per la versione R (con sospensioni sportive e altezza da terra ridotta di 20 mm) e lo sterzo progressivo assicurano caratteristiche di guida estremamente agili. Il controllo elettronico della stabilità ESC può essere disattivato manualmente.

Un tasto, specifico per il modello, presente sul nuovo volante in pelle sportivo consente l’accesso diretto alla selezione del profilo di guida. Con la pressione prolungata di questo tasto è inoltre possibile attivare la modalità Race.

Gli esterni

Dal punto di vista estetico, gli esterni della Nuova T-Roc R presentano elementi specifici sportivi, come i paraurti in stile R e le prese d’aria con lamelle di colore nero.

Questi segni distintivi sottolineano il carattere prestante del modello e mettono particolarmente in evidenza il design dinamico di questo SUV compatto.

Inoltre, grazie alle caratteristiche luci diurne inserite verticalmente nel paraurti anteriore, la Nuova

T-Roc R è riconoscibile già da lontano. I doppi terminali di scarico cromati sul lato sinistro e destro del paraurti posteriore vengono messi in risalto dai gruppi ottici posteriori a LED con lenti oscurate.

I cristalli oscurati del vano posteriore, lunotto incluso, i sottoporta nel colore della vettura e i gusci degli specchietti esterni cromati completano l’aspetto incisivo della Nuova T-Roc R.

Per un suono del motore particolarmente potente è disponibile a richiesta l’impianto di scarico in titanio dello specialista Akrapovič, con un terminale dal design incisivo e un peso ridotto di circa sette chilogrammi. I cerchi in lega di serie 7J x 18 nel design Jerez colpiscono per le superfici nere tornite a specchio.

Come optional, la Nuova T-Roc R può essere equipaggiata con cerchi in lega da 19 pollici nelle varianti Pretoria in Dark Graphite opaco o Estoril in nero con superfici tornite a specchio.

Gli interni

L’abitacolo di questo modello sportivo affascina per la cura di assemblaggi e finiture, oltre che per l’accurata ergonomia. Il nuovo volante in pelle sportivo è dotato inoltre di tasti multifunzione e del tasto R specifico del modello.

I supporti lombari regolabili in altezza aumentano il comfort di conducente e passeggero anteriore anche nei lunghi tragitti. I lati interni dei sedili sportivi top di gamma dall’altezza regolabile sono realizzati in ArtVelours, mentre le fasce centrali e i sedili posteriori esterni sono arricchiti con il caratteristico tessuto R.

A richiesta, i sedili sportivi top di gamma sono disponibili anche nella versione in pelle Nappa e con possibilità di regolazione ad azionamento elettrico.

Con la pedaliera in acciaio inossidabile, l’illuminazione d’ambiente blu, il padiglione nero e le applicazioni cromate negli interruttori di luce, alzacristalli e regolazione degli specchietti esterni, l’ampio abitacolo assume un aspetto vivace e sportivo.

Pregiati inserti decorativi, di serie in Piano Black e a richiesta nella variante Lapiz Blue opaco, abbelliscono la plancia, la consolle centrale e i rivestimenti delle porte.

Sui listelli battitacco anteriori fa bella mostra di sé il logo R. L’ampio bracciolo centrale tra i sedili anteriori offre un comodo appoggio sia per il guidatore che per il passeggero.

Dotazioni e prezzo

La Nuova T-Roc R si presenta con una dotazione di serie da vera variante di vertice, arricchita da equipaggiamenti che ne esaltano il carattere sportivo e digitale allo stesso tempo.

Tra gli altri, in particolare: cruise control adattivo ACC, Front Assist con City Emergency Brake, assistente al mantenimento di corsia Lane Assist, assistente al parcheggio Park Assist, climatizzatore automatico Climatronic touch, App-Connect con funzione wireless, cerchi in lega Jerez da 18 pollici, strumentazione digitale Digital Cockpit Pro da 10,25” con specifiche schermate R-Views, selezione del profilo di guida Driving Profile Selection, fari Full LED anteriori e posteriori, impianto di scarico specifico a quattro terminali, sterzo progressivo, sedili anteriori sportivi, volante sportivo multifunzione con superfici touch, riscaldabile e con comandi del cambio DSG maggiorati.

In Italia, il prezzo di listino della Nuova T-Roc R è di 48.700 Euro. Il suo arrivo nelle Concessionarie Volkswagen è programmato per il prossimo mese di maggio.