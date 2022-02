Nuova BMW Serie 7: le indiscrezioni sulle motorizzazioni

Quest’anno sarà svelata la settima generazione della BMW Serie 7, nota anche come modello G70. In arrivo sul mercato europeo nel corso della primavera del 2023, la nuova ammiraglia bavarese sarà disponibile in numerose configurazioni.

Infatti, la prossima BMW Serie 7 sarà proposta con il motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea per le versioni 730i da 275 CV e 740i da 375 CV di potenza. Inoltre, sarà previsto anche l’altro propulsore a benzina 4.4i TwinPower Turbo V8 per le declinazioni 750i da 545 CV e 760i da 635 CV di potenza.

Confermata anche la configurazione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida, nelle versioni da 400 CV, 500 CV e 650 CV di potenza complessiva. Infine, la gamma della nuova BMW Serie 7 comprenderà anche le motorizzazioni diesel con la tecnologia Mild Hybrid da 48V, più l’inedita i7 a propulsione elettrica.