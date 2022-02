Nunzio Bellino: ” Con la mia faccia elastica ho conquistato il mondo”

Talento, carisma e forza così si può riassumere la potente figura di Nunzio Bellino, artista, attore e personaggio tv che affetto da una rara patologia, la Sindrome di Ehlers- Danlos è riuscito a ritagliarsi spazio nel mondo nello spettacolo e del sociale diventando la voce di chi non ha voce e simbolo contro ogni forma di violenza e bullismo attraverso il cinema e programmi tv nazionali di spessore…

Da attore a personaggio pubblico. Raccontaci questo passaggio…

Nasco principalmente come attore, l’incontro con il bravissimo sceneggiatore e regista Giuseppe Cossentino ha segnato il mio debutto nel mondo della recitazione, con il cortometraggio “ Elastic Heart” nel quale racconto la storia della mia vita e la mia sindrome rara, la Sindrome di Ehlers Danlos. Poi talmente il successo del progetto sono stato chiamato da Eleonora Daniele a Storie Italiane da Rai1 per raccontare la mia storia tra patologia e bullismo. E’ stato davvero un bel momento tanto che la mia puntata ha fatto il 21% di share record assoluto e sono diventato il simbolo della trasmissione contro ogni forma di violenza.

Lei è affetto dalla Sindrome di Ehlers Danlos. Vuol spiegare di cosa si tratta?

La Sindrome di Ehlers – Danlos è una patologia rara che si trasmette per via genetica, del tessuto connettivo e riguarda anche i muscoli, le articolazioni e gli organi interni. Chi ne è colpito può soffrire di dolori cronici, ha lussazioni continue, gli organi interni sono più delicati rispetto alla norma, e pertanto nei casi più gravi può comportare il rischio di emorragie fatali.

La sua pelle è elastica?

La mia pelle è super elastica e sono più delicato rispetto alla norma, come gli stessi organi interni.

Nessuna cura per tale sindrome?

Purtroppo no!

Lei insieme all’autore sceneggiatore e regista Giuseppe Cossentino avete prodotto il cortometraggio dal titolo “Elastic Heart”. Come è nata l’idea di portare sul set la sua storia?

La mia esperienza con il regista e scrittore Giuseppe Cossentino è stata un’esperienza fantastica, lui è un grande professionista che con la sua grande sensibilità è riuscito a tirare fuori il meglio di me. Anche con il resto del cast mi sono trovato benissimo, ho stretto soprattutto amicizia con la grandissima Rachele Esposito, che nel corto interpreta la mia mamma, una persona veramente dolce e disponibile, quasi materna e mi sono trovato molto bene a recitare con lei. L’idea con Cossentino nasce dai miei racconti che lo stesso ha assorbito come una spugna e con l’obiettivo di diffondere ad ampio raggio la conoscenza di questa patologia, in modo da aiutare anche la ricerca, visto che attualmente per questa sindrome, non esiste una cura definitiva.

Vuol raccontare la trama del corto?

Si racconta la mia storia reale. Si comincia dai mie ricordi, dalla perdita di una persona cara (mia madre), alle delusioni, alle esperienze amorose sino alla sindrome che condiziona la mia vita. Ma consiglio vivamente di vederlo, alla prima proiezione le ragazzine e le signore piangevano! Ed anche io mi sono commosso!

L’uomo elastico è il tuo personaggio ma ti senti più personaggio o attore oppure personaggioattore?

Ti dico la verità credo che l’uomo elastico sia piu’ un’etichetta dovuta alla mia caratteristica e alla mia popolarità dopo il successo di Elastic Heart. Mi fa molto piacere essere riconosciuto, il mio essere “ famoso” puo’ aiutare molto nel sociale ed essere d’esempio. E questo mi fa sentire bene. Però, oggi mi sento piu’ un’artista, un attore. E come sai per gli attori gli esami non finiscono mai… Però so che dall’altra c’è anche il peso del personaggio come figura di spicco, quindi non lo rinnego se la mia potente immagine televisiva può essere utile per buone cause.

Hai fatto di questa tua patologia la tua forza di questo ci complimentiamo ci dici il segreto?

Devo dire che la mia storia ha fatto il giro del mondo. Sono principalmente finito sulle cronache dei quotidiani nazionali dal Mattino, Repubblica, Corriere Della Sera e Del Mezzogiorno, Il Messaggero, Leggo, poi sui rotocalchi nazionali per poi finire sulle testate giornalistiche web e quelle internazionali. Sono ancora scioccato e sorpreso da questo riscontro. Non è facile portare in giro una tematica sociale che sfuma attraverso l’arte del cinema. Il cortometraggio ed io personalmente con lo stesso Giuseppe Cossentino, che credo sia uno degli sceneggiatori e registi migliori che abbiamo in Italia e su Napoli soprattutto abbiamo avuto diversi riconoscimenti e premi. Due premi Oscar del Web, due riconoscimenti sia dall’Accademia Internazionale Partenopea Federico II che dall’Accademia Universale Padre Pio e poi un riconoscimento con l’Alta Adesione del Presidente della Repubblica e dalla stampa online da parte del noto Salotto Culturale Tina Piccolo. Credo che il segreto sia affrontare questo lavoro con professionalità, impegno, sacrificio e costanza. Nessuno purtroppo mi ha regalato niente. Con forza e credendoci siamo andati avanti anche con Giuseppe Cossentino ed eccoci qui che abbiamo portato Elastic Heart all’apice del successo-

Progetti futuri?

Continuo ad occuparti del sito www.elasticmedianews.it dove racconto di chi non ha voce, in cantiere due nuovi cortometraggi, ed ho un nuovo progetto editoriale top secret che riguarderà la mia storia. Non posso aggiungere altro per il momento.