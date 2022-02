NielsenIQ: il 60% dei rilanci di prodotto non dà i giusti risultati

NielsenIQ BASES introduce un nuovo prodotto per aiutare i marchi a rimanere rilevanti.



BASES Renovator è una soluzione innovativa che aiuta i marchi a stare davanti alla concorrenza.

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–In tutto il mondo vengono lanciati più di 230 mila nuovi prodotti all’anno, ma solo l’8% dei consumatori si impegna con la sua marca attuale, secondo la ricerca di NielsenIQ. Per rimanere rilevanti in questo ambiente competitivo in costante evoluzione, i marchi devono adattarsi o rischiano di perdere quote di mercato. Tuttavia, se i marchi aspettano troppo a lungo per evolversi, potrebbe essere troppo tardi.

NielsenIQ innova costantemente le sue offerte di prodotti per fornire ai clienti intuizioni attuabili che permettano loro di prendere decisioni efficienti e informate. Sappiamo che il 60% dei rilanci non si riprende dalla loro tendenza al ribasso, quindi abbiamo sviluppato una nuova soluzione innovativa che fornirà ai marchi analisi complete e intuizioni più rapide per aiutarli ad adattare i loro prodotti esistenti alle tendenze dei consumatori e a diversi fattori di mercato.

BASES Renovator bilancia la necessità di adattarsi e allo stesso tempo rafforzare la performance del marchio attraverso una piattaforma software veloce e interattiva. Utilizzando una metodologia in attesa di brevetto, BASES Renovator mescola valutazioni sia all’interno che all’esterno del contesto competitivo. Le intuizioni risultanti forniscono un quadro chiaro di come apportare cambiamenti avrà un impatto sul benessere finanziario, sull’interazione competitiva e sulle prospettive strategiche del marchio nel futuro. Inoltre, BASES Renovator raggiunge questi risultati in metà del tempo delle altre soluzioni tradizionali.

“L’arrivo di Renovator arriva in un ottimo momento”, ha detto Joe Willke, presidente di NielsenIQ BASES. “Fattori esterni hanno costretto molti dei nostri clienti a concentrarsi sulle loro offerte principali. Renovator è la soluzione perfetta per le aziende che cercano di investire e innovare sui loro marchi esistenti. I solidi insight ricavati da questa soluzione saranno cruciali per competere con successo per l’acquisto dei consumatori e allo stesso tempo rafforzare l’equità del marchio”.

Informazioni su NielsenIQ

NielsenIQ è il leader nell’offrire il quadro più imparziale e completo del comportamento dei consumatori di tutto il mondo. Grazie a un’innovativa piattaforma per dati sui consumatori e a sofisticate funzioni di analisi, NielsenIQ mette in grado produttori e imprese retail di beni di consumo leader nel mondo di attuare processi decisionali ottimisti e audaci.

Utilizzando set di dati completi e misurando tutte le transazioni allo stesso modo, NielsenIQ offre ai clienti una visione lungimirante del comportamento dei consumatori per ottimizzare la performance su tutte le piattaforme di vendita al dettaglio. La nostra filosofia aperta sull’integrazione dei dati permette i set di dati sui consumatori più influenti del pianeta. NielsenIQ fornisce la verità completa.

NielsenIQ, una società in portafoglio di Advent International, ha attività in quasi 100 mercati, coprendo più del 90% della popolazione mondiale. Per maggiori informazioni, visitare il sito NielsenIQ.com.

